La segunda temporada de Loki ya es oficial. El cierre del sexto episodio dejó varias preguntas sobre las variantes y el destino de los personajes principales de la trama dirigida por Kate Herron. Antes de repasar todas las dudas, advertimos que analizaremos detalles de la última entrega de la serie de Marvel Studios.

ALERTA DE SPOILER

El sexto episodio de Loki cerró con la destrucción de la Línea Sagrada del Tiempo. Sylvie mató al creador de la Agencia de Variación Temporal, conocido como El que permanece, por lo que los eventos nexus se multiplicaron en todas las líneas temporales y el caos resulta inevitable. Si bien la producción confirmó una segunda temporada, hay algunas preguntas sobre qué sucedió con todo lo expuesto hasta la fecha.

¿Qué será de las variantes de Loki?

Alligator Loki, Classic Loki y Kid Loki están en El Vacío, así como el resto de Lokis podados por la AVT. Ahora que el universo está en caos, estos personajes podrían volver para cobrar cierto protagonismo en la Fase 4. ¿Acaso veremos un ejército de Loki en el futuro? Todo puede suceder...

¿A dónde fue Ravonna Renslayer?

La jueza de la AVT abrió un portal y escapó a “buscar el libre albedrío”. No se sabe cuál es su destino, solo que lleva consigo una copia de varios archivos de la agencia. El detalle es que no obtuvo las copias que pidió, sino otras que alguien más sugirió que llevara para su nueva aventura.

¿De dónde es Mobius en la Línea Sagrada del Tiempo?

Ya sabemos que todo el personal de la AVT son variantes, desde Ravonna hasta Mobius. Esto quiere decir que ambos fueron secuestrados de sus líneas temporales. Ya hemos visto, gracias a Hunter B-15, el origen de Ravonna antes de ser miembro de la AVT, pero el de Mobius sigue siendo un misterio.

¿Cómo hará la AVT original arreglar la alteración del tiempo?

Mobius y Hunter B-15 están solos en esta misión. Los minuteros ya están al tanto de que son variantes, por lo que no sabemos si es que seguirán asumiendo su rol tras la muerte de ‘El que permanece’ y la huída de Ravonna.

¿En qué universo está Loki?

Luego de cruzar el portal creado por Sylvie, Loki regresó a la AVT donde nadie parece reconocerlo. Al echar un vistazo por el balcón, nota que ‘El que permanece’ está en la estatua donde antes se eregía uno de los Guardianes del Tiempos. Evidentemente, Loki está en otro universo, pero no se sabe con precisión cuál.

¿Cómo los multiversos de Loki se adaptarán a la trama de Doctor Strange 2?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness será clave para entender cómo lo desatado por Loki marcará la pauta de la Fase 4. Shang-Chi, Eternals y Spider-Man: No Way Home no deberían verse afectados por lo acontecido en Loki ya que son historias independientes.

¿Alioth reaparecerá en la segunda temporada?

El que permanece explicó que Alioth fue clave para controlar las dimensiones temporales y así crear la AVT para evitar la guerra multiversal. Ya sabemos que Alioth está encantado, por lo que Sylvie podría revertir este efecto para sus intereses.

¿Cómo la variante malvada de ‘El que permanece’ conquistará los otros universos?

Está claro que el actor Jonathan Majors, quien apareció como He Who Remains, eventualmente interpretará a Kang the Conqueror en Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Ahora que ‘El que permanece’ está muerto, deja algunas preocupaciones y dudas sobre cómo será la inevitable invasión.

¿Mobius Y Loki se reunirán?

Mobius y Loki se convirtieron en un dúo dinámico inesperado que los fanáticos amaron instantáneamente. A pesar de cierta desconfianza desde el principio, finalmente hicieron las paces y trabajaron juntos para detener al cronometrador. Ahora que Loki está en una realidad donde no es conocido por Mobius, el Dios de la Travesura tendrá que ganarse otra vez a su aliado.

¿Qué hará Sylvie?

Sylvie mató a ‘El que permanece’, por lo que logró su objetivo, ¿y ahora qué sigue? Es probable que huya o regrese a una línea de tiempo diferente. Sin embargo, muchos espectadores sienten curiosidad por saber qué hará Sylvie ahora, ya que ella envió a Loki de regreso a la TVA a propósito y no consideró la repercusión de su venganza.

