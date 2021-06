Las cosas no son las que parece en Loki. Ya sabemos que la serie de Marvel en Disney Plus trata del Dios de la Travesura, por lo que no sería adecuado creer en todo lo que plantea la Agencia de Variación Temporal. Hay que tener algo de espíritu crítico para adelantarnos a los acontecimientos de la tercera serie de Marvel y no podemos ignorar estas pistas que no hacen de Lady Loki la villana principal.

El segundo episodio de Loki presenta a Lady Loki, la variante malvada del hermano de Thor. Por lo que ya sabemos, ella es la responsable del asesinato de varios agentes de la AVT y su plan es bombardear la Línea Sagrada del Tiempo con eventos Nexus. Todo hace que parezca la antagonista de la trama, pero algunos detalles parecen salvarla de la injusta condena.

Lo primero que debemos considerar es que Lady Loki solo ataca a la AVT. Sus ataques a la línea de tiempo ciertamente han dañado a otros, pero en una historia donde las cosas se reinician constantemente, y donde la AVT en sí misma borra constantemente ramas enteras del multiverso, ese tipo de daño se siente extrañamente menos violento.

Aunque Mobius ha sido amable con Loki en general, todavía hay mucho sobre la AVT en su conjunto que no ha sido revelado. La organización afirma ser una fuerza de paz y orden, pero eso es todo de acuerdo con la perspectiva de los Guardianes del Tiempo y eso sí es sospechoso.

MARVEL | Dejó con vida a C-20

Lady Loki tomó una rehén en el segundo episodio, algo que -según Mobius- la variante no hace luego de sus ataques. La cazadora C-20 aparece casi al final de capítulo y por ella sabemos que Lady Loki sabe la ubicación de los Guardianes del Tiempo. ¿Por qué la variante no la mató luego de obtener la confesión si así evitaba que la AVT sepa de sus planes? Quizá Lady Loki no sea tan mala después de todo.

Otro detalle al final del segundo episodio es el portal que deja Lady Loki para que Loki la siga. Parece muy poco probable que haya dejado la puerta abierta por error, lo que significa que, después de todo, es posible que desee la colaboración del hermano de Thor. Tal vez quiera hablar lejos de los oídos indiscretos de la AVT o solo quiere confiar en él.

MARVEL | Una sola versión

Por último, la única referencia a la grandeza de los Guardianes del Tiempo es a través de la AVT, una organización creada por los mismos guardianes. ¿Qué tiene eso de imparcial? Probablemente, Lady Loki sí sepa la versión extraoficial de los guardianes y por eso lucha para destruir la Línea Sagrada del Tiempo, porque -hasta la fecha- no hay pruebas contundentes de la guerra del multiverso descrita por Miss Minutes.

