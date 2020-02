Marvel: las versiones alternativas de Iron Man y Capitán América aparecerían en Doctor Strange 2.

En los últimos días no han parado de difundirse nuevos rumores relacionados a ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’. Sin embargo, un nuevo rumor apunta a que veremos a otros personajes ya conocidos en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Este rumor no se refiere a Mordo, ni a la Bruja Escarlata o Loki, puesto que se afirma que se integrarán otros personajes, y no solo eso, sino que versiones alternativas de los mismos.

Debido a esto, la película podría contar con apariciones de Iron Man, Capitán América, Pantera Negra o Spider-Man, pero en sus versiones de otras realidades. Es decir, se verían a los personajes en situaciones diferentes, algo así como se verá en la serie animada ‘What If...?’.

Obviamente, el Multiverso le abrirá las puertas a personajes que se encuentran en otras dimensiones, como el caso de América Chávez. Pero también hace alusión a versiones alternativas de otros como Miles Morales o personajes que han muerto o se han retirado del UCM.