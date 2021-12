Spider-Man: No Way Home ya está en boca de todos los críticos de cine tras el estreno mundial en Los Angeles, Estados Unidos. Las expectativas no eran para menos, ya que los tráileres adelantaron la aparición de los villanos de las sagas anteriores de Spidey. Con todo esto, la prensa especializada ha dado su veredicto y aquí compartimos algunas de las críticas.

Spider-Man: No Way Home muestra a Peter Parker (Tom Holland) pedirle a Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) que realice un hechizo peligroso para hacer que el mundo olvide que él es Spider-Man. Cuando el hechizo sale mal, el multiverso inadvertidamente se abre paso, invitando a los villanos de todos los Spider-Man (Doctor Octopus, Duende Verde y Electro) a la realidad de Spidey.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME | Tráiler oficial de Marvel

Después del estreno, Spider-Man: No Way Home ha recibido críticas en su mayoría positivas. Veamos cuáles son las que ha registrado el portal Rotten Tomatoes para esta oportunidad.

“Un jugueteo rápido, suelto y divertido a través de los grandes éxitos de Spidey”, señala Katie Walsh de Tribune.

“La última y laboriosa película en la repetición ganadora de Tom Holland se trata de personajes a través de la magia del multiverso de iteraciones anteriores de la franquicia para ofrecer éxitos fugaces de dopamina”, escribió Radheyan Simonpillai de NOW Toronto.

“Si bien la acción finalmente se vuelve tan turbia como en cualquier epopeya de los Vengadores, el aire presumido y despersonalizado que a menudo estropea esas glorificadas fiestas cinematográficas de fraternidad está notablemente ausente”, señaló Justin Chang de Los Angeles Times.

“Esto es, en muchos sentidos, lo mismo que de costumbre... Pero cuando la película decide desviarse hacia un territorio agrietado y de comedia de amigos, ahí es cuando comienza la diversión”, precisa David Fear de Rolling Stone.

“No es solo un viaje emocionante y apasionante, no solo una celebración del fandom de Spidey, no solo una aventura conmovedora sino también un drama emocionalmente fascinante que no tira de los golpes”, señaló Kristy Puchko de Mashable.

“Holland ha construido un legado que perdurará por mucho tiempo en el firmamento de Spider-Man; mejor debería colocarlo sobre el manto ahora que gastar su bienvenida. Las probabilidades de que eso suceda son, por supuesto, escasas o nulas”, escribió Richard Lawson de Vanity Fair.

