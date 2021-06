El Universo Cinematográfico de Marvel tiene todavía mucho por explicar. A través de Disney Plus ya se comparten los nuevos capítulos de la serie “Loki”, una de las tres producciones de la fase 4 de los Vengadores.

Básicamente, esta serie se centra en la variante de Loki que logró escapar con elk teseracto en la misión de los Vengadores en Nueva York. Curiosamente, se encuentra con otra variante de él llamada Sylvie.

Tan solo al inicio del capítulo 3 de la serie vemos que el personaje cuando era niña escapó a una versión de Asgard que no le pertenecía; por este motivo, la autoridad del tiempo intervino para apresarla.

Cuando iba a ser juzgada, logró robar una tableta para escapar por muchos años en las diferentes líneas del tiempo. Una historia totalmente diferente a lo que vimos con la variante masculina que ya conocemos.

Por supuesto, ambos no llegaron a morir en el planeta Lamentis-1, sino que fueron rescatados por TVA. Allí es cuando todo se tuerce en la serie: Loki le explica que la TVA le miente a Mobius.

Recordemos que estos agentes son realmente variantes que lograron escapar, pero recibieron un lavado de cerebro para trabajar por la autoridad del tiempo.

“Loki”: teoría indica que las cargas de reseteo del tiempo daría pie a Doctor Strange 2

Los multiversos sí existen en las cintas de Marvel y también se ha confirmado que existen diferentes variantes de los personajes que conocemos. La serie “Loki” explica que los guardianes del tiempo son los que se encargan que que las líneas temporales no se desvíen de su curso natural ya que rompen con la continuidad de los diferentes multiversos.

Por este motivo, Loki, interpretado por Tom Hiddleston, se une a TVA para capturar a una de sus variantes que está eliminando a los minuteros en las líneas temporales. Se trata de Lady Loki o Sylvie Lushton.

Por supuesto, no podían faltar las populares teorías de las redes sociales. Recientemente, se dio a conocer una teoría que indica que estos multiversos darían pie a “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

Básicamente, Sylvie a lanzado varias cargas de reseteo del tiempo a diferentes momentos de la historia para crear el efecto contrario. En las imágenes del capítulo 2 se ve que se abren otras realidades y los minuteros salen corriendo a corregir lo ocurrido.

Básicamente, podría suceder algo similar en Doctor Strange 2. Recordemos que en la serie “WandaVision” se nombró a los nexos y se especula que Scarlet Witch tiene el poder de crear multiversos; los usaría para traer a sus hijos a la vida.

Ella podría ser la causante de la catástrofe de los multiversos que debe ser corregida por Strange.

