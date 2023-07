Se hizo esperar. El segundo tráiler de la serie Loki, exclusiva para la plataforma Disney Plus, está disponible en YouTube. La comunidad tiene esperanza de que la producción vuelva a enganchar a los seguidores del UCM luego de tantos estrenos decepcionantes. Lo sentimos, hay cosas que no superamos.

La temporada 2 de Loki estará disponible a partir del 6 de octubre y constará de seis episodios. Las imágenes del tráiler ofrecen muchas pistas sobre lo que veremos en la pantalla chica. Te contamos aquí los datos curiosos que merecen tu atención.

Datos curiosos del tráiler de Loki - Segunda Temporada

¡Esa cara se me hace conocida! El ganador del Oscar y protagonista de Everything Everywhere All at Once, Ke Huy Quan, aparece como archivista de la AVT. El guiño es encantador para quienes recuerdan la locura de las realidades interdimensionales en el cine y la televisión.

Datos curiosos de las nuevas imágenes de Loki - Segunda Temporada (Marvel)

Otro dato importante tiene que ver con Jonathan Major, actor que hace de Kang the Conqueror. La variante de este personaje como Victor Timely (debutó en Ant-Man and the Wasp: Quantumania) hace aparición y es clave para el desarrollo de la trama. De acuerdo con los cómics, Kang viajó de regreso a 1901 y estableció la ciudad de Timely, Wisconsin, instalando fábricas para avanzar en las tecnologías del mundo, intentando una conquista silenciosa de la Tierra antes de los Vengadores. Ojo con ese dato sobre el avance del UCM.

Miss Minutes también merece tu atención porque aparece como fantasma. ¿Será que ha muerto en algún momento de la segunda temporada? No sabemos qué pasó con ella tras el cierre de la primera temporada, pero sí estamos al tanto de que tiene planes ocultos para el devenir de la AVT y el universo en sí.

Datos curiosos de las nuevas imágenes de Loki - Segunda Temporada (Marvel)

Ravonna Renslayer no puede quedarse atrás, porque en el tráiler vemos varias de sus versiones. Una de las imágenes muestra a Renslayer en el Vacío, un lugar donde las variantes “podadas” son enviadas para que sean deboradas por Alioth. ¿Qué hace ella allí? Podemos suponer que ha ido en búsqueda de He Who Remains y veamos cuál es su conexión con este personaje, porque ella siempre operó bajo las sombras para intereses ocultos dentro de la AVT.

Datos curiosos de las nuevas imágenes de Loki - Segunda Temporada (Marvel)

Aquí está pasando algo. El cartel anuncia una obra de teatro llamada “Zaniac”. En Marvel Comics, Zaniac era una entidad que se originó en la Dimensión Oscura con la capacidad de poseer humanos. ¿Será que están anticipando su aparición para el UCM?

Datos curiosos de las nuevas imágenes de Loki - Segunda Temporada (Marvel)

Uno pensaría que la Ciudadela, la base de He Who Remains, no volvería aparecer despúes del desenlace de la primera temporada... Nada más equivocado. Parece que el caos multiversal está afectando esta zona franca en la que operaba He Who Remains porque vemos ventanas rotas y parte del techo desaparecida. Probablemente Sylvie tenga que ver con algo de este caos, porque ella se quedó en Ciudadela tras podar a Loki en el último episodio de la primera temporada.

Datos curiosos de las nuevas imágenes de Loki - Segunda Temporada (Marvel)

