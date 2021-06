El capítulo 2 de “Loki” ya está disponible en la plataforma Disney Plus. Uno de los detalles que más ha llamado la atención de los fans es la escena del principio. El protagonista está revisando una revista de Mobius mientras conversa con Miss Minutes.

Pero cómo es esto posible. Recordemos que Minutes es simplemente un software que introduce a los Guardianes del Tiempo a los juzgados. En el primer episodio, vimos que contó que estos poderosos personajes reunificaron los multiversos para evitar conflictos en las líneas del tiempo.

Simplemente, Miss Minutes le va comentando a Loki sobre qué es TVA como se tratara de una conversación cualquiera. Por este motivo, el protagonista le pregunta “¿eres una grabación o estás viva?

Por supuesto, no se trata de una inteligencia artificial, sino de un cambio constante de la línea de tiempo para que de esta forma Miss Minute siempre sepa qué es lo que Loki le va a decir.

Ya hemos visto un recurso similar en otras series como Dr. Who, en donde el doctor puede hablar con su asistente vía una grabación antigua. Recordemos que la directora Kate Herron se ha basado en otras producciones de ciencia ficción para armar esta historia.

“Black Widow”: primeras impresiones de la película ya se comparten en redes sociales

El Universo Cinematográfico de Marvel ha dado inicio la fase 4 con tres series en la plataforma Disney Plus: “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier” y “Loki”. Por otro lado, la productora prepara el estreno de “Black Widow” y “Eternals”, las dos primeras películas de esta fase.

La Viuda Negra regresará a la pantalla grande tras el estreno de “Avengers: Endgame” para contar su iniciación en el proyecto de la KGB. La cinta se centrará en el pasado de Natasha Romanova para cerrar definitivamente su participación en el UCM.

Como es de esperarse, las primeras impresiones previo al estreno ya comienzan a compartirse en redes sociales. ¿Crees que Marvel hará un gran trabajo en la despedida de la Viuda Negra?

“De principio a fin, la película es genial. Excelentes sorpresas, momentos emocionales de los personajes, acción brutal y Scarlett Johansson finalmente consigue poner todo en el papel”, detalla el usuario @BrandonDavisBD.

“Black Widow muestra exactamente por qué Natasha Romanova fue el pegamento que unió a los Vengadores. Shades of John Wick, escenas de lucha y secuencias de acción ingeniosas envueltas en una historia conmovedora y conmovedora sobre la familia y cómo el mundo trata a las niñas. Emocionada de ver a Yelena llevar la antorcha”, explica @AlishaGrauso con ciertos detalles que podrían considerarse spoilers.

“Amaba a BlackWidow... y me enoja. ScarJo se merecía esta película hace mucho tiempo. Amaba a todos en él, pero me molesta tanto que Marvel haya esperado tanto. Scarlett Johansson fue increíble como siempre. Florence Pugh, me ha encantado en todo lo que la he visto y sigo haciéndolo”, comenta @JennaBusch.

