Marvel Studios ha creado todo un universo en 13 años. En 2008, estrenó en los cines la primera cinta de Iron Man y en 2021 ha comenzado a publicar las primeras series de la fase 4 vía Disney Plus.

“WandaVision, “The Falcon and the Winter Soldier” ya cerraron sus respectivas emisiones, mientras que “Loki” recién comienza. Por supuesto, es de esperarse que la productora tome algunos detalles de series y películas pasadas para dar pie a nuevas historias.

Recientemente, se reveló que sí existen los multiversos pero que no están en conflicto entre ellos. Esto se debe a que los Guardianes del Tiempo se encargaron de crear la “Sagrada línea de tiempo”, en donde conviven todos los multiversos.

Si un personaje escapa de su línea crea algo llamado ‘Nexus’, algo como una línea temporal que debe ser eliminada por TVA. Pero ¿notaste que esto conecta directamente con “WandaVision”?

Como se puede ver en un comercial de la serie de Wanda Maximoff, Marvel introdujo la temática de los multiversos pero muy pocos lo notaron hasta ahora. Todo parece indicar que ella tendrá el poder de afectar las líneas de tiempo o crear sus propias realidades.

Cabe preguntarse si Loki, ahora como parte de TVA, se enfrentará a Wanda. Habrá que esperar hasta el estreno de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” para conocer las respuestas.

“Loki”: ¿notaste el cameo de Stan Lee en el primer capítulo de la serie? (Foto: Marvel)

No cabe duda que las apariciones de Stan Lee en el Universo Cinematográfico de Marvel serán siempre recordados por los fans. Ha participado en las películas de los Vengadores desde la primera cinta de Iron Man en 2008 y su última participación fue como un personaje secundario en “Avengers: Endgame”.

En esta última cinta, vimos que manejaba un auto y se detuvo en frente de una base militar para pedir que “hagan el amor no la guerra”. Por supuesto, también lo hemos visto en otras películas como “Spider-Man into the Spider-Verse”, pero sabías que estuvo presente en el primer episodio de “Loki”.

En la serie de la fase 4 del UCM, la autoridad del tiempo llevó al protagonista a juicio para que pague por haber escapado con el teseracto y haber afectado al desarrollo natural de la ‘Sagrada línea de tiempo’.

Cuando va esposado a su juicio se ve al fondo un mural en donde aparece Stan Lee a modo de dibujo. ¿Será esta la última aparición del personaje en el UCM? Recordemos que en “WandaVision” se hizo una referencia a su año de nacimiento.

Todo parece indicar que el resto de producciones de Marvel tendrán algún detalle relacionado a Lee. En cuanto a las cintas animadas, podríamos verlo como un personaje pero en las versiones live-action solo como referencias.

