Hasta que llegó el momento que muchos esperaban. Los fans de Marvel estaban al tanto del género fluido de Loki, pero recién se hizo oficial en el tercer episodio de la serie exclusiva de Disney Plus. La confirmación se hizo en medio del Mes del Orgullo, consolidando el estado de Loki como un icono LGBTQ.

Loki ha cambiado libremente entre formas masculinas y femeninas con sus poderes de cambio de forma y se ha demostrado que se siente atraído por ambos géneros en los cómics. Solo era cuestión de tiempo para que lo mismo suceda en la serie de Marvel.

La bisexualidad de Loki se confirmó en una escena del episodio 3, titulado “Lamentis”, cuando el hermano de Thor trató de aprender más sobre Lady Loki, quien se identificó después como Sylvie. Después de escabullirse a bordo de un tren que transportaba a los ricos del mundo a una nave destinada a sacarlos del planeta, Loki le preguntó a Sylvie si había “un novio afortunado” esperándola en algún lugar.

Sylvie admitió que había logrado mantener una relación seria a larga distancia con un cartero, antes de adivinar que Loki, como príncipe de Asgard, debía haber conocido a algunas “aspirantes a princesas o quizás a otro príncipe”. Loki sonrió y confirmó que hubo “un poco de ambos”.

La confirmación de la orientación sexual de Loki va más allá de ser una referencia a los cómics. Es una afirmación para los muchos fanáticos LGBTQ del MCU que sienten una conexión con Loki, debido a las batallas del personaje con su identidad y aceptación dentro de su propia familia y su deseo de demostrar su valía a pesar de ser diferente.

MARVEL | La teoría de Ant-Man

Según una teoría compartida en TikTok, la TVA de Marvel se encuentra en una ciudad ubicada en Quantum Realm, y ya se ha mostrado en el MCU a través de la película de Ant-Man and the Wasp, precisamente en el Reino Cuántico, donde el tiempo y el espacio no son los que parecen. Dado que la TVA y el Reino Cuántico comparten esta misma característica, los fans creen que comparten el mismo lugar.

La idea casi parece más un hecho que una teoría. Los Vengadores ya usan el Quantum Realm para viajar en el tiempo en Avengers: Endgame, por lo que tiene sentido que la TVA también lo use. Si a esto sumamos que Kang the Conqueror, el villano de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, es un viajero del tiempo y tiene vínculos con la TVA según los cómics.

