No podía ser de otra manera. Michael Waldron, escritor principal de la serie Loki, adelanta que habrá cameos inesperados en la producción exclusiva de Marvel para la plataforma Disney Plus. El nuevo programa abordará la historia del Dios de la Travesura luego de haber escapado de la Batalla de Nueva York de 2012 en Avengers: Endgame.

Las anteriores series de Marvel, WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier, incluyeron personajes familiares de UCM y otros nuevos para el futuro de la Fase 4. Respecto a Loki, la serie ha confirmado la aparición de personajes como Mobius M. Mobius (Owen Wilson) y Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw), ambos pertenecientes a los cómics. Sin embargo, no hay anuncios de personajes del UCM más allá de Loki.

Waldron habló para Digital Spy y adelantó que habrá algunos cameos sorpresa de Marvel en la serie de Disney Plus. Acerca de los personajes que aparecen en Loki, Waldron dijo que “si estuvieran dentro de los derechos y los legales pudieran aclararlo, no había razón para que no pudiéramos intentar perseguirlos”.

Luego, el sitio pidió una respuesta más específica sobre quién podría aparecer en el programa, lo que llevó a Waldron a decir que los fans deberán “esperar lo inesperado”.

El programa explorará una línea de tiempo alternativa y posiblemente muchos otros universos, por lo que no hay límite para qué o quién puede aparecer. Mobius y Renslayer serán los personajes principales a lo largo de la serie, y el marketing de Loki ha provocado posibles apariciones de Thor, Heimdall, Grandmaster, Lady Loki e incluso Mephisto.

Fecha de estreno de Loki

“Loki” se emitirá de forma exclusiva en la plataforma Disney Plus. El 9 de junio, Marvel Studios compartirá el primer episodio; desde ese momento, todos los miércoles se estrenará un nuevo capítulo.

Capítulo 1: 9 de junio

Capítulo 2: 16 de junio

Capítulo 3: 23 de junio

Capítulo 4: 30 de junio

Capítulo 5: 7 de julio

Capítulo 6: 14 de julio

Hora de estreno del primer capítulo

La productora Marvel Studios mantendrá el calendario habitual de estrenos. Tanto “WandaVision” como “The Falcon and the Winter Soldier” estrenaban capítulo a primeras horas de la mañana; así que se espera que “Loki” mantenga esta tendencia.

México: 02:00 a.m.

Estados Unidos: 02:00 a.m.

Colombia: 03:00 a.m.

Perú: 03:00 a.m.

Argentina: 5:00 a.m.

Chile: 05:00 a.m.

Brasil 05:00 a.m.

