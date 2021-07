Cuando los Vengadores regresaron a Nueva York para conseguir las gemas del infinito, los héroes cometieron un error: Iron Man dejó caer el teseracto a los pies de Loki y este último logró escapar a una línea de tiempo alterna.

Allí es cuando comienza la serie “Loki” de Disney Plus, la nueva serie de la fase 4. Esta es otra de las producciones que se han estrenado de forma exclusiva en esta plataforma junto a “WandaVision” y “The Falcon and the Winter Soldier”.

Como es de esperarse, se presentó a un importante personaje que cambiará todo en el UCM: Lady Loki. En el estreno del capítulo 3 hemos visto que logró de alguna forma escapar de su línea de tiempo y visitar otra época de Asgard.

TVA va a capturarla debido a que tienen que resetear esta línea de tiempo antes de que ocurra algo mucho peor en el futuro. Curiosamente, Sylvie le pide a Renslayer que le cuente acerca de este evento nexus, pero ella ya no lo recuerda.

Todo parece indicar que realmente los Guardianes del Tiempo controlan de alguna forma a los minuteros. Ellos realmente son variantes pero no recuerdan nada con respecto a su pasado.

En los siguientes episodios deberíamos conocer más detalles acerca del pasado de Sylvie y por qué Loki no llega a morir jamás.

Marvel: teoría sobre a dónde fue a parar Loki al final del episodio 4 [SPOILER]

Loki siempre se sale con la suya, incluso cuando creemos que su destino está condenado. Ya sabemos que escapó de Lamentis-1 y ahora tendrá que huir de algo mucho peor. Si no has visto el cuarto episodio de la serie de Marvel, ten en cuenta que abordaremos detalles de la trama. No está demás el aviso de...

ALERTA DE SPOILER

Ahora sí hablemos con soltura. En la última escena de Loki, el hermano de Thor y Silvye pelean contra varios guardias de la AVT frente a los Guardianes del Tiempo. El dúo asgardiano pudo acabar con todos, incluso con Ravonna Renslayer, el alto oficial de la agencia encargada del juicio a las variantes.

Sylvie aprovecha la calma para acercarse a los Guardianes del Tiempo y lanzar su espada a la cabeza de uno de ellos. La gran revelación fue que estos seres místicos eran tan solo robots. Loki aprovecha el desconcierto para acercarse a Sylvie y decirle algo importante, pero Ravonna se reincorpora y “poda” a Loki.

Uno pensaría que el Dios de la Travesura murió, pero en realidad está en una realidad alternativa donde hay otras variantes Loki. ¿Qué es exactamente ese lugar?

La AVT no tiene las agallas para mancharse las manos, por lo que envía a todas las variantes y renegados (como supuestamente sucedió con Mobius) a una especie de “realidad prisión”. Por lo poco que se ve en la escena postcréditos, el sitio parece una Tierra postapocalíptica donde cada quien sobrevive como puede. Al menos, dentro del caos, queda claro que las variantes de Loki se han puesto de acuerdo para sobrevivir.

Loki explora la historia del hermano de Thor después de su escape en Avengers: Endgame. El elenco está conformado por Tom Hiddleston, Sophia Di Martino (Sylvie), Owen Wilson (Mobius M. Mobius), Gugu Mbatha-Raw (Ravonna), entre otros. La dirección está a cargo de Kate Herron.

El cuarto episodio de Loki estará disponible en Disney Plus el miércoles 30 de junio.

