Loki se ha ganado la simpatía de los fans del Universo Cinematográfico de Marvel tras el estreno de su serie en solitario en Disney Plus. Durante la misión de viajes en el tiempo de los Vengadores, el personaje logró escapar con el Teseracto y abrió una nueva línea de tiempo que debía ser intervenida por la autoridad del tiempo. Así es como inicia esta nueva aventura.

Curiosamente, en vez de ser eliminado, es integrado al equipo de TVA para ayudar a capturar a una de sus variantes que está asesinando a los minuteros. No obstante, la organización no contaba con que terminaría uniéndose a Sylvie.

Tras varias aventuras por los multiversos, se dan con la sorpresa que los Guardianes del Tiempo no existen y que hay otro poderoso ser detrás de la TVA. Se trata de Kang el Conquistador.

En el capítulo 6, vemos que Kang ha decidido dejar de intervenir en el tiempo para poder darle paso al libre albedrío de las líneas del tiempo. En tan solo unos minutos se convirtió en un importante personaje para la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel.

Kate Herron, la directora de la serie, compartió algunas palabras sobre la inclusión de este personaje al UCM en una entrevista para Marvel.com.

“Fue una gran responsabilidad y un privilegio llevar ese personaje a la pantalla. Es un villano tan diferente a Thanos. Recuerdo lo que vi en el esquema cuando lancé por primera vez [para dirigir la serie]. Yo pensaba ‘sería increíble si pudiéramos hacer eso’. Pero las cosas pueden cambiar en un abrir en un cerrar de ojos. Pensé: ‘Bueno, tal vez lo cambien y digan que no se nos permite’. Pero nunca lo hicieron. Eso es lo emocionante de estos programas de televisión, que se interconectarán con las películas a lo grande. Encontré eso realmente emocionante, no solo como fan sino simplemente como cineasta”.

“Loki” tendrá una segunda temporada según la escena post-créditos

Tanto “WandaVision” como “The Falcon and the Winter Soldier” contarán con una sola temporada.

Esto se debe a que la serie de Scarlet Witch continúa en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, mientras que Sam Wilson regresará como el nuevo Capitán América en otras series y películas del UCM como “Armor Wars” o “Secret Invasion”.

La única serie de la fase 4, hasta el momento, que ha confirmado una segunda temporada es “Loki”. Al final del episodio, la productora añade una escena en la que se estampa un papel con el sello de “Loki regresará en la temporada 2″.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.