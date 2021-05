Tan solo al inicio de la cinta “Avengers: Infinity War” se ve que Thanos ataca la nave de refugiados de Asgard. El objetivo fue robar el Terseracto que Loki había extraído de la bóveda de Odín. En “Avengers: Endgame” regresó pero de una forma especial.

El mismo actor, Tom Hiddleston es protagonista del nuevo material promocional de la serie en donde explica todo lo que le ha sucedido a su personaje hasta llegar al estreno de “Loki” en Disney Plus.

Comienza explicando que su primera aparición fue en la primera cinta de Thor. Su siguiente acción es intentar robar el teseracto y tomar control de la Tierra junto a los Shitauri en la primera película de los Vengadores.

Seguidamente, en Dark World toma el trono de Asgard y en Ragnarok se termina enfrentando a Hela, una de las hijas de Odín. Salvan a un puñado de Asgardianos pero Thanos los ataca en Infinity War.

En este momento, solo le quedaban seis segundos en el reloj pero pide que se detenga el tiempo (una referencia a lo que veremos en la serie “Loki”) para poder explicar que los Vengadores fallaron en su misión y logró robar el de forma definitiva la gema del espacio.

Allí es donde parte la nueva serie de Disney Plus. La cual se estrenará el 9 de junio.

Marvel introduce a “Miss Minutes” el avance de la serie de Disney Plus “Loki”

Los Vengadores están de regreso en la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. “WandaVision” y “The Falcon and the Winter” ya están disponibles en Disney Plus y el 9 de junio se estrenará “Loki”, la serie en solitario del hermano de Thor.

A través de YouTube, la productora ha comenzado la campaña publicitaria con avances de la serie. Ya hemos visto que Loki fue apresado por TVA (la autoridad del tiempo) tras haber robado el teseracto y hacer de las suyas luego de “Avengers: Endgame”.

Hace solo unos días, te compartimos el último spot de televisión en donde se ve que al protagonista se le desviste para darle su nuevo traje de preso. No obstante, no se había visto cómo es conducido a su nueva misión.

Recientemente, Marvel Studios compartió un nuevo tráiler oficial en donde se introduce a “Miss Minutes”, una aparente inteligencia artificial que va guiando a los presos en su proceso de enclaustramiento.

Curiosamente, explica que Loki ahora tendrá que cumplir su penitencia colaborando con la autoridad para reparar la línea temporal que él mismo ha destruido o ha puesto en caos.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.