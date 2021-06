Como era de esperarse, la serie Loki respondió una de las preguntas más recurrentes desde el estreno de Endgame: ¿cómo hicieron los Vengadores para viajar al pasado y no romper el multiverso del UCM? ¿Cómo es que la Gamora del pasado puede seguir en el presente sin problemas?

Marvel acabó con todas estas dudas de los viajes en el tiempo de Endgame gracias a la afirmación de la Agencia de Variación Temporal, de que absolutamente todo en el plan de los Vengadores sucedió según lo previsto. Ocurre que todo era parte del plan de los Guardianes del Tiempo para preservar la línea de tiempo principal y, por lo tanto, ninguna de sus actividades durante el atraco puede clasificarse como una abominación.

No hay ninguna falla en la lógica general en su mayor parte, ya que encaja con lo que The Ancient One le dijo a Bruce Banner sobre poder restaurar la línea de tiempo devolviendo lo que se tomó (las Infinity Stones), pero la regla absuelve de manera crucial la desviación del Capitán América al volver con Peggy.

Para la Agencia de Variación Temporal, el Capitán América no rompió las reglas, y la rama de la línea de tiempo que creó presumiblemente se le permitió existir junto con la Línea de tiempo sagrada porque estaba al servicio de su preservación. Como mínimo, el hecho de que pudo regresar de esa rama al final de Endgame confirma que la TVA nunca envió a sus cazadores tras él.

MARVEL | La sexualidad de Loki

El género fluido viene a ser cuando alguien no se identifica con una sola identidad de género, sino que circula entre varias. Por lo general, se manifiesta como transición entre masculino y femenino o ninguno de los anteriores. Hay veces que comprende otros géneros, e incluso puede que se identifique con más de un género a la vez.

Odin habla sobre su hijo Loki

El género fluido de Loki no es nuevo para los lectores de los cómics de Marvel. Marvel confirma que Loki es de género fluido

En el volumen 5 de la saga Pecado Original (2014), después de que se descubra quién es la hija perdida de Odin, el padre de los dioses afirma: “Mis niños. Mi hijo, mi hija y mi vástago que es ambos”. Por su parte, la novela Loki: Where Mischief Lie especifica que el Dios del Engaño también es pansexual.

