Ya puedes disfrutar la serie “Loki” en la plataforma Disney Plus. Esta es la tercera producción de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, luego de “WandaVision” y “The Falcon and the Winter Soldier”.

Como es de esperarse, esta serie explica muchos detalles acerca de cómo es que funcionan los multiversos. Miss Minutes explica que en el pasado hubo una lucha entre los mismos para determinar cuál era la línea de tiempo que dominaría; no obstante, los Guardianes del Tiempo intervinieron para poner orden.

Justamente durante esta explicación se habría revelado un importante detalle de “Avengers: Infinity War”. Recordemos que Thanos explicó en un momento que su planeta fue casi destruido por el desbalance entre personas viviendo y los recursos.

Esto último se ha puesto en duda debido a que Miss Minutes expone algunas imágenes del combate entre los Kree y los Novas. Todo parece indicar que esta guerra se llevó a cabo en el planeta Titán.

No sería de sorprender que el titán loco haya mentido. Básicamente, una las de las frases que definen a este personajes es ‘el fin justifica los medios’. Su planeta estaba fuera de órbita cuando llegaron los Vengadores y los Guardianes de la Galaxia , algo que no sucede por falta de recursos.

“Loki” explicaría importante pasaje de “Avengers: Infinity War”. (Foto: Marvel)

Teoría explica cómo es que Loki puede viajar en el tiempo con ayuda del Teseracto

El primer episodio de Loki, la serie exclusiva de Marvel para la plataforma Disney Plus, tiene a muchos sorprendidos por quién es el antagonista. Sucede que es el mismo Loki quien está viajando en el tiempo y creando eventos nexus por doquier, y nadie mejor que el mismo Loki para darle caza con ayuda de la Agencia de Variación Temporal (AVT).

La gran pregunta es cómo Loki puede viajar en el tiempo, debido a que el personaje murió a manos de Thanos según la Línea Sagrada del Tiempo. Algo debió ocurrir para que Loki tenga este poder que nunca antes fue visto en la historia del UCM.

Quizá la pista la tengamos en agosto de 2019, cuando el resumen de la serie de Marvel precisaba que “el embaucador [Loki] usa el poder del Tesseract para viajar a lo largo de la historia humana y cambiar los eventos históricos”.

¿Cómo es que el Teseracto tiene ese poder? Recordemos que este poderoso artículo contiene la Gema del Espacio y se ha utilizado para crear agujeros de gusano a través del espacio. Según la Teoría de la Relatividad de Einstein, el espacio y el tiempo están estrechamente vinculados y, en teoría, los agujeros de gusano permitirían viajar a través del tiempo y del espacio. Esto quiere decir que Loki sí podría viajar en el tiempo con ayuda del Teseracto.

Si bien la AVT cuenta con la tecnología para viajar en el tiempo y acabar con las variantes, el personal resta importancia a las Gemas del Infinito. Ya hemos visto cómo las usan como pisapapeles en las oficinas de la AVT, por lo que la variente de Loki puede moverse impunemente en el tiempo para atraer a los guardias y así matarlos sin problemas.

Los nuevos episodios de Loki se publican todos los miércoles en la plataforma Disney Plus.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.