Hasta antes de las cintas de Thor y los Guardianes de la Galaxia, Marvel Studios se centraba en los problemas de la Tierra y de la trama de los Vengadores. No obstante, Loki cambió todo en su primera llegada al planeta cuando trajo a los shitauri. Desde ese momento, el Universo Cinematográfico de Marvel se centró en mostrar otros aspectos de la galaxia.

Como es de esperarse, poco a poco se introdujo a seres de otros planetas y recientemente se le ha dado espacio a brujos. “WandaVision” fue la primera series de la fase 4 que mostró a magos y hechiceros como Agatha Harkness.

La serie “Loki” volverá a la temática misteriosa, mostrando a una entidad que se dedica a vigilar el curso natural del tiempo: Time Variance Authority, más conocida como TVA. En los primeros avances vemos que el hermano de Thor ha sido apresado por sus crímenes en las diferentes líneas temporales.

Fecha de estreno de Loki

“Loki” se emitirá de forma exclusiva en la plataforma Disney Plus. El 9 de junio, Marvel Studios compartirá el primer episodio; desde ese momento, todos los miércoles se estrenará un nuevo capítulo.

Capítulo 1: 9 de junio

Capítulo 2: 16 de junio

Capítulo 3: 23 de junio

Capítulo 4: 30 de junio

Capítulo 5: 7 de julio

Capítulo 6: 14 de julio

Hora de estreno del primer capítulo

La productora Marvel Studios mantendrá el calendario habitual de estrenos. Tanto “WandaVision” como “The Falcon and the Winter Soldier” estrenaban capítulo a primeras horas de la mañana; así que se espera que “Loki” mantenga esta tendencia.

México: 02:00 a.m.

Estados Unidos: 02:00 a.m.

Colombia: 03:00 a.m.

Perú: 03:00 a.m.

Argentina: 5:00 a.m.

Chile: 05:00 a.m.

Brasil 05:00 a.m.

Reparto de “Loki”

Esta producción está dirigida por Kate Herron y cuenta con Michael Waldron como guionista principal. Se centrará la historia en los sucesos posteriores a “Avengers: Endgame”, cuando Loki escapó con el Teseracto en la misión fallida de los Vengadores.

Tom Hiddleston (Loki)

Sophia Di Martino

Richard E. Grant

Gugu Mbatha-Raw

Wunmi Mosaku

Owen Wilson (Mobius M. Mobius)

Erika Coleman (Florence Schaffner)

Sasha Lane

Jon Levine

Lucius Baston

Chris Brewster

Cailey Fleming (joven Sylvie)

Isabelle Fretheim

Michael Rose

Anya Ruoss

Aaron Beelner (robot escáner)

Reese Giles

Christopher Cocke

Alexandra McGuire

“Loki” comparte las imágenes del detrás de cámaras antes de su estreno

A través de Disney Plus, la fase 4 del Universo Cinematográfico de los Vengadores inició con el estreno de “WandaVision” y “The Falcon and the Winter Soldier”. Marvel Studios explicó en estos estrenos lo que sucedió luego del chasquido de Hulk en “Avengers: Endgame”. No obstante, Loki tomará otro camino.

El dios del engaño tendrá una serie propia que parte desde el error de los Vengadores. Recordemos que Iron Man dejó caer el Teseracto a los pies de Loki y este último se escapó a otra dimensión.

La serie, en los diferentes avances, nos revela que Loki realmente tuvo aventuras en diferentes líneas temporales y causó destrozos en la línea de tiempo original. Por este motivo, se le ve con un traje de presidiario que lleva las siglas TVA.

La autoridad del tiempo lo capturo y le puso como sanción ayudar a los agentes a revertir la situación que él ha causado. No conectaría la serie con las demás producciones de la fase 4.

Recientemente, el portal The Cosmic Wonder publicó en su cuenta de Twitter nuevas fotos del detrás de cámaras de “Loki”. Como se puede ver en estas imágenes, el trabajo de escenarios es sorprendente.

“Loki” comparte las imágenes del detrás de cámaras antes de su estreno. (Foto: The Cosmic Wonder)

