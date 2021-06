Loki regresó al UCM tras “Avengers: Infinity War”. El personaje murió en manos de Thanos tan solo en el inicio de la cinta y se le volvió a ver en Endgame, durante los viajes en el tiempo de los Vengadores.

Tan solo al usar el teseracto, TVA va en su encuentro para apresarlo y posteriormente juzgarlo. Antes de morir, Mobius intercede para que se una al equipo de la autoridad del tiempo y que ayude a capturar a la variante asesina.

En el capítulo 2 se revela que hay una versión de Loki que va asesinando a los Minuteros peo que no es el único que se puede mover por la línea temporal. Por supuesto, las teorías indican que podría tratarse de Kang el Conquistador.

No se espera que tenga un papel especial en la serie pero sí que pueda participar con algún cameo. Marvel Studios ha confirmado que Kang sí será parte del UCM pero que recién aparecería en “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”.

En una entrevista con el medio Variety, se le preguntó al actor sobre su nuevo papel en el Universo Cinematográfico de Marvel y se le vería en “Loki”. Lamentablemente, desmintió el caso.

Solo atinó a comentar lo siguiente: “no tengo idea de lo que me estás hablando”. Por lo pronto, no se ha reportado su presencia en el set de grabación de “Loki” ni los actores han comentado nada al respecto.

Jonathan Majors interpretará a Kang el Conquistador en las cintas de Marvel. (Foto: HBO)

“Loki”: ¿Miss Minutes es una grabación o una inteligencia artificial?

A través de Disney Plus ya se comparten los primeros capítulos de “Loki”. Uno de los detalles que más ha llamado la atención de los fans es la escena del principio. El protagonista está revisando una revista de Mobius mientras conversa con Miss Minutes.

Pero cómo es esto posible. Recordemos que Minutes es simplemente un software que introduce a los Guardianes del Tiempo a los juzgados. En el primer episodio, vimos que contó que estos poderosos personajes reunificaron los multiversos para evitar conflictos en las líneas del tiempo.

Simplemente, Miss Minutes le va comentando a Loki sobre qué es TVA como se tratara de una conversación cualquiera. Por este motivo, el protagonista le pregunta “¿eres una grabación o estás viva?

Por supuesto, no se trata de una inteligencia artificial, sino de un cambio constante de la línea de tiempo para que de esta forma Miss Minute siempre sepa qué es lo que Loki le va a decir.

Ya hemos visto un recurso similar en otras series como Dr. Who, en donde el doctor puede hablar con su asistente vía una grabación antigua. Recordemos que la directora Kate Herron se ha basado en otras producciones de ciencia ficción para armar esta historia.

