El actor Tom Hiddleston regresó al Universo Cinematográfico de Marvel en su papel de Loki. Este personaje había muerto en manos de Thanos al principio de “Avengers: Infinity War”; no obstante, en “Avengers: Endgame” se ve que una de sus versiones del pasado utilizó el teseracto para escapar.

Desde ese momento parte la serie “Loki”, la cual ha estrenado dos capítulos en la plataforma Disney Plus. Esta es la tercera serie de la fase 4, luego de “The Falcon and the Winter Soldier” y “WandaVision”.

No solo ha vuelto Hiddleston sino que Marvel también ha sorprendido con la aparición de otros actores como Owen Wilson. Este último ha tomado un importante papel: Mobius. Se trata del agente de TVA que le ayuda a encontrar un nuevo propósito de vida.

Ambos actores son parte de las promoción de la serie en redes sociales y en diferentes programas de entrevistas. Wilson, por su lado, estuvo presente en el programa Jimmy Kimmel Live.

Allí se le mostró un video en el que Hiddleston realizó una imitación de su actuación como Mobius. Las risas se desataron en el set y solo atinó a decir que “le gustó las palabras que eligió Hiddleston”.

Owen Wilson reacts to @TWHiddleston’s impression of him… 🤣 pic.twitter.com/CJ04lIe65E — Jimmy Kimmel Live (@JimmyKimmelLive) June 16, 2021

Marvel: el segundo episodio de “Loki” reveló quién es la “variante malvada” [SPOILER]

El segundo episodio de Loki salió con todo. La comunidad ya sabe quién es la variante malvada del hermano de Thor. El dato ha sorprendido a miles en redes sociales y los lectores de los cómics ya están compartiendo información sobre el personaje.

ALERTA DE SPOILER

Al final del segundo capítulo de Loki, la serie exclusiva de Marvel para Disney Plus, los espectadores se enteran que la “variante malvada” que persigue la Agencia de Variación Temporal es Lady Loki, interpretada por Sophia Di Martinos. Las últimas escenas revelaron cuál sería su plan para la Línea Sagrada del Tiempo y para el destino del mismo Loki.

Lady Loki es popular en los cómics de Marvel y, si creemos en los rumores, no será la única variante de Loki que veremos en la serie de Disney Plus. Queda por ver cuánto tiempo durará su permanencia en el MCU, pero parece probable que de inmediato aspire a dejar una marca.

En las historietas, Lady Loki se crea a raíz del Ragnarok, un evento que tampoco sucedió de la misma manera que la versión de MCU, y la destrucción de Asgard. De acuerdo con la trama, los espíritus de la gente de Asgard encuentran su camino hacia los cuerpos de nuevos anfitriones en la Tierra y Loki se hace cargo del cuerpo de una mujer. Es así como Lady Loki aparece reaparece en el canon y colabora con Doctor Doom. Lo más adecuado no es pensar en Lady Loki como un personaje más, porque se trata del mismo Loki.

Al cierre del segundo episodio, Lady Loki revela que su plan fue llamar la atención de los cazadores de la AVT para robar la mayor cantidad de “bombas de reinicio” para así estropear la Línea Sagrada del Tiempo. No hay más detalles sobre qué vendrá después; sin embargo, según el testimonio de un miembro de la AVT secuestrado por Lady Loki, el personaje sabe dónde están los Guardianes del Tiempo y está obsesionado por un desastre que aún no se ha revelado.

La versión corta del plan parece ser que Lady Loki está tratando de hacer exactamente lo que el propio Loki pretendía: obtener una audiencia con los Guardianes del Tiempo y presumiblemente deponerlos, derrocando al mayor poder del multiverso. Sus motivaciones no están claras por ahora, pero bien podrían ser tan simples como la búsqueda de poder de Loki. Tras enterarse que las Gemas del Infinito no valen nada en las instalaciones del AVT, Loki estaría obsesionado con alcanzar esos nuevos niveles de poder.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.