No cabe duda que las apariciones de Stan Lee en el Universo Cinematográfico de Marvel serán siempre recordados por los fans. Ha participado en las películas de los Vengadores desde la primera cinta de Iron Man en 2008 y su última participación fue como un personaje secundario en “Avengers: Endgame”.

En esta última cinta, vimos que manejaba un auto y se detuvo en frente de una base militar para pedir que “hagan el amor no la guerra”. Por supuesto, también lo hemos visto en otras películas como “Spider-Man into the Spider-Verse”, pero sabías que estuvo presente en el primer episodio de “Loki”.

En la serie de la fase 4 del UCM, la autoridad del tiempo llevó al protagonista a juicio para que pague por haber escapado con el teseracto y haber afectado al desarrollo natural de la ‘Sagrada línea de tiempo’.

Cuando va esposado a su juicio se ve al fondo un mural en donde aparece Stan Lee a modo de dibujo. ¿Será esta la última aparición del personaje en el UCM? Recordemos que en “WandaVision” se hizo una referencia a su año de nacimiento.

Todo parece indicar que el resto de producciones de Marvel tendrán algún detalle relacionado a Lee. En cuanto a las cintas animadas, podríamos verlo como un personaje pero en las versiones live-action solo como referencias.

Marvel: Jameela Jamil interpretará a la villana de “She-Hulk”, la serie de Disney Plus

El Universo Cinematográfico de Marvel solo se detuvo un tiempo por el coronavirus. En este momento, ya puedes ver la serie “WandaVision” y “The Falcon and the Winter Soldier” a través de Disney Plus. “Loki”, por otro lado, recién ha compartido su primer capítulo.

Este solo es el inicio de la fase 4. Otras producciones como “Thor Love and Thunder” y “Spider-Man: No Way Home” ya se están rodando, mientras que otras como “She-Hulk” ya comienza a buscar actores del reparto.

Recientemente, el medio Variety confirmó que Marvel Studios ha contactado a la actriz Jameela Jamil para que interprete a la villana de esta última serie mencionada. Tomará el papel de Mary MacPherran, más conocida como Titania.

She-Hulk” se estrenará en Disney Plus en 2022. Como es de esperarse, se introducirá a la poderosa mujer verde en el UCM, quizás para que tome el lugar que ha dejado vacío Hulk tras “Avengers: Endgame”.

Tatiana Maslany tomará el papel de Jennifer Walters, la protagonista, e inclusive al reparto se sumará Mark Ruffalo. Por otro lado, Tim Roth, Ginger Gonzaga, Anais Almonte y Renée Elise Goldsberry, son algunos de los actores que se sumarán a la producción.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.