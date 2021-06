“WandaVision” y “The Falcon and the Winter Soldier” fueron las dos primeras series de la fase 4 del UCM que se estrenaron en Disney Plus. Marvel Studios explicó en estos estrenos lo que sucedió luego del chasquido de Hulk en “Avengers: Endgame”. No obstante, Loki tomará otro camino.

El dios del engaño tendrá una serie propia que parte desde el error de los Vengadores. Recordemos que Iron Man dejó caer el Teseracto a los pies de Loki y este último se escapó a otra dimensión.

La serie, en los diferentes avances, nos revela que Loki realmente tuvo aventuras en diferentes líneas temporales y causó destrozos en la línea de tiempo original. Por este motivo, se le ve con un traje de presidiario que lleva las siglas TVA.

La autoridad del tiempo lo capturo y le puso como sanción ayudar a los agentes a revertir la situación que él ha causado. No conectaría la serie con las demás producciones de la fase 4.

Recientemente, el portal The Cosmic Wonder publicó en su cuenta de Twitter nuevas fotos del detrás de cámaras de “Loki”. Como se puede ver en estas imágenes, el trabajo de escenarios es sorprendente.

“Loki”: nuevas fotos del detrás de cámara de la serie de Disney Plus. (Foto: The Cosmic Wonder)

Directora de “Loki” explica el rol de “Time Variance Authority”

Por supuesto, TVA ha ido a apresarlo para que sea él mismo quien se encargue de solucionar todos los problemas que ha causado. Esta nueva organización lleva el nombre de “Time Variance Authority” y la directora Kate Herron habló al respecto.

En una entrevista con el medio Entertainment Weekly, comentó el rol que tendrá en el UCM. “De hecho, pasé gran parte de mi vida trabajando en oficinas administrativas como temporal, por lo que tenía mucha experiencia personal en organizaciones burocráticas que aportar. Yo estaba como, ‘Estos son los detalles que necesitamos capturar’, siendo alguien que ha trabajado en oficinas. Y también, me encanta la ciencia ficción, y quería hacer del programa solo una gran carta de amor a la ciencia ficción y todas las cosas que me inspiraron a ser cineasta”, explica.

“Nos inspiramos en una gran variedad de ideas a medida que la TVA aparece a lo largo de [Marvel]. Hay carreras de los Cuatro Fantásticos , donde están corriendo, y están en She-Hulk de una manera genial”, añade Michael Waldron, guionista de la serie. “Todas esas historias fueron inspiración para decir, ‘Muy bien, ¿qué es esta loca organización? ¿Y cómo podemos ahora hacerlas reales de una manera que realmente puedas filmar un programa de televisión sobre ellas?”, finaliza.

