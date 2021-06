La serie “Loki” ya está disponible en la plataforma Disney Plus. Se trata de la tercera serie de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, luego de “WandaVision” y “The Falcon and the Winter Soldier”.

Esta producción parte desde la misión fallida de los Vengadores en “Avengers: Endgame”. Recordemos que Tony Stark dejó caer el Teseracto al suelo y Loki logró escapar de su captura.

Inmediatamente, TVA aparece para detenerlo. Mientras procesan sus datos y confiscan sus pertenencias se ve obligado a pasar por un escáner. En un principio, Loki dudó si pasar debido a que le advirtieron que los robot o aquellos que tienen partes robóticas pueden morir.

Tras pasar por allí, el agente de TVA recoge algo que parece una fotografía instantánea en donde se ve un color rojizo en el pecho de Loki. A esto se le ha denominado aura temporal y podría tener mucha utilidad en el futuro.

Una teoría explica que posiblemente, Marvel Studios ha presentado este detalle para poder identificar a la versión de Loki que veamos en pantalla. Recordemos que la versión de “Avengers: Endgame” se dedicará a perseguir a un alter ego de otra línea temporal.

Explicación del poder de los Guardianes del Tiempo

El episodio 1 de “Loki”, la nueva serie de Disney Plus sobre el MCU, nos presentó a los Time Keepers (Guardianes del tiempo) y su Time Variance Authority (Autoridad de variación de tiempo), lo que los establece como una fuerza a tener en cuanta en el universo de Marvel. El viaje en el tiempo es complicado, y el problema central es que es en gran parte teórico y, como resultado, muy pocas historias que incursionan en el concepto logran ser consistentes con las reglas.

De hecho, Marvel aprendió esa lección con “Avengers: Endgame”, cuyo modelo de mecánica temporal era tan confuso que los escritores y directores no están de acuerdo sobre cómo funcionaba. En tanto, “Loki” continúa desarrollando el modelo de viaje en el tiempo de MCU, presentando a los espectadores a la Time Variance Authority (TVA), un grupo que considera que es su responsabilidad vigilar la “Línea de tiempo sagrada”.

“Los Vengadores” pueden haber aclarado la mayoría de los cabos sueltos que crearon cuando viajaron en el tiempo para recolectar las Piedras Infinitas, pero quedó una rama, aquella en la que Loki escapó con el Tesseract. La TVA ha dado un paso adelante para podar esa rama en particular, llevando esta variante de Loki a su ciudad sin nombre para ser juzgada. Pero, ¿quiénes son TVA y qué les da derecho a decidir el pasado, el presente y el futuro de la MCU? Aquí está todo lo que se reveló sobre la historia del Multiverso de MCU, los Guardianes del tiempo y sus agentes, la TVA.

QUIÉNES SON LOS GUARDIANES DEL TIEMPO Y QUÉ ES LA TVA

LA GUERRA MULTIVERSAL Y LOS CRONOMETRADORES

Según Miss Minutes, la línea de tiempo es naturalmente caótica. Cualquier momento tiene el potencial de ser un llamado “Punto Nexo”, donde se crea una rama; la adorable mascota de la TVA sugiere que una persona podría crear una sucursal haciendo algo tan espectacular como iniciar un levantamiento, o tan mundano como llegar tarde al trabajo. Dado que ese es el caso, es razonable suponer que originalmente había incontables miles de millones de líneas de tiempo únicas, algunas solo ligeramente diferentes a la que conocemos, pero otras sin duda mucho más extrañas y surrealistas.

Desafortunadamente, Miss Minutes explicó que las diferentes líneas de tiempo ramificadas se dieron cuenta entre sí, lo que resultó en una gran guerra Multiversal. “Innumerables líneas de tiempo únicas lucharon entre sí por la supremacía”, explica la mascota. Esta guerra aparentemente estuvo a punto de destruir todo el tiempo y el espacio, y sin duda es el Easter egg de la “Guerra Secreta” de 2015 del que menciona el escritor principal Michael Waldron en los cómics, que vio colisionar todas las líneas de tiempo de Marvel en un conflicto interdimensional.

Los Guardianes del Tiempo “emergieron” trayendo paz al Multiverso reorganizando toda la existencia en una sola línea de tiempo. Estos poderosos seres son esencialmente los dioses de la TVA, considerados omniscientes y omniscientes, y su trabajo es mantener la línea de tiempo de acuerdo con su voluntad. Loki no es exactamente sutil en esta analogía, dado que TVA se refiere explícitamente a la “Línea de tiempo sagrada “; es decir, la que está de acuerdo con la voluntad de sus dioses, y el propio Dios Trickster siente el poder que ejerce la propia Autoridad de Variación del Tiempo.

Asimismo, los Guardianes del Tiempo no tienen un análogo directo de los cómics en sí, aunque están adaptados de un concepto menor que apareció en varios números, como Thor # 282. Visto a través de una lente cínica, es probable que estos sean los seres que triunfaron en la guerra Multiversal y, en consecuencia, pudieron imponer su voluntad sobre toda la creación. Justifican su dominio insistiendo en que están previniendo otro conflicto multiversal, pero en realidad simplemente están haciendo cumplir su regla.

EXPLICACIÓN DE LA AUTORIDAD DE VARIACIÓN DE TIEMPO

La Autoridad de Variación de Tiempo son los encargados de hacer cumplir el tiempo, responsables de vigilar el Multiverso y garantizar que no se creen nuevas líneas de tiempo ramificadas. Son esencialmente burocráticos, obsesionados con sus propios procesos y continúan aplicándolos sin detenerse ni una sola vez a cuestionarlos.

Arthur C. Clarke afirmó que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, y es testimonio de las maravillas científicas de TVA que incluso Loki se preguntó si estaban usando magia cuando miró la ciudad en la que viven. Eso, más que cualquier otra cosa, indica cuán avanzados están realmente; incluso alguien que creció en Asgard no puede creer la evidencia de sus ojos.

La casa de TVA parece estar fuera del tiempo de alguna manera, pero el episodio 1 de “Loki” hace todo lo posible para evitar nombrarla. Esto seguramente alimentará la especulación de que en realidad tienen su sede en la ciudad de Chronopolis, que, en los cómics, se encuentra en un reino llamado Limbo y está fuertemente asociado con el villano Kang el Conquistador. La versión de cómic de Chronopolis permite el acceso a todo el tiempo y el espacio, con portales y puertas que se pueden usar para viajar por el Multiverso, muy similar en diseño a las puertas que usa la Autoridad de Variación de Tiempo. Es interesante notar que algunas de las propiedades asociadas con Limbo en los cómics se han atribuido al Reino Cuántico en la MCU, y “Ant-Man & the Wasp” presentó un breve vistazo de una ciudad en el Reino Cuántico que se parecía a la Chronopolis de los cómics.

Sin embargo, donde sea que se encuentren, la principal responsabilidad de TVA es monitorear la línea de tiempo en busca de evidencia de que se estén creando nuevas sucursales. Cuando se identifica un nexo, intervienen para arrestar al culpable y usan su tecnología para destruir la sucursal. Parece haber límites a sus poderes; cuando Mobius visitó Francia en 1549, le dijeron que tenía que actuar con rapidez porque esa rama anacrónica en particular estaba “acercándose a la línea roja”. Es razonable suponer que es mucho más fácil destruir una línea de tiempo incipiente que una que pasa por la “línea roja”, que ya es estable.

Finalmente, la TVA se considera a sí misma una fuerza para el bien; eso queda muy claro en la presentación de Miss Minutes, donde las variantes son caricaturizadas como siniestras y los agentes son elogiados.