¿Veremos a Lady Loki en el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel? A través de Disney Plus, ya puedes ver el capítulo 2 de la serie “Loki”, el cual cuenta con importantes revelaciones sobre quién es el villano o villana en cuestión.

Tan solo en el primer episodio, Marvel Studios explicó que Loki era un transgresor de la “Sagrada línea de tiempo”. Por este motivo debía ser juzgado y posteriormente eliminado; no obstante, Mobius lo necesitaba para conocer más acerca de la verdadera forma de pensar de Lady Loki.

Así es, en el capítulo 2 se revela a un nuevo personaje del Universo Cinematográfico de Marvel: Lady Loki. Se trata de una de las variantes del dios del engaño, la cual escapó a su línea de tiempo y ha puesto en aprietos a TVA.

Al final de este episodio vemos que el personaje utiliza las bombas que resetean el tiempo para crear varias líneas de tiempo alternativas y así destruir la “Sagrada Línea de Tiempo” creada por los Guardianes del Tiempo.

La historia en los cómics es un tanto diferente a lo que hemos visto en el UCM. Thor le arranca la cabeza a Loki luego de ocasionar el Ragnarok, pero no contaban de que Asgard renacería en Oklahoma, Estados Unidos.

Todos los asgardianos revivieron como humanos, mientras que Lady Sif fue usada para que Loki reviva en ella. Desde ese momento, se convirtió en una de las villanas de Marvel más temidas, inclusive por otros villanos.

“Loki”: ¿quién es Lady Loki y cuál es su importancia en el UCM? (Foto: Marvel Comics)

“Loki”: la divertida reacción de Owen Wilson a la imitación de Tom Hiddleston

El actor Tom Hiddleston regresó al Universo Cinematográfico de Marvel en su papel de Loki. Este personaje había muerto en manos de Thanos al principio de “Avengers: Infinity War”; no obstante, en “Avengers: Endgame” se ve que una de sus versiones del pasado utilizó el teseracto para escapar.

Desde ese momento parte la serie “Loki”, la cual ha estrenado dos capítulos en la plataforma Disney Plus. Esta es la tercera serie de la fase 4, luego de “The Falcon and the Winter Soldier” y “WandaVision”.

No solo ha vuelto Hiddleston sino que Marvel también ha sorprendido con la aparición de otros actores como Owen Wilson. Este último ha tomado un importante papel: Mobius. Se trata del agente de TVA que le ayuda a encontrar un nuevo propósito de vida.

Ambos actores son parte de las promoción de la serie en redes sociales y en diferentes programas de entrevistas. Wilson, por su lado, estuvo presente en el programa Jimmy Kimmel Live.

Allí se le mostró un video en el que Hiddleston realizó una imitación de su actuación como Mobius. Las risas se desataron en el set y solo atinó a decir que “le gustó las palabras que eligió Hiddleston”.

