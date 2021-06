El capítulo 3 de la serie “Loki” ya está disponible en Disney Plus. Esta producción es parte del inicio de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel junto a otras series como “WandaVision” y “The Falcon and the Winter Soldier”.

Como es de esperarse, cada episodio de la serie tiene un importante dato a revelar. En el anterior vimos a Lady Loki por primera vez y ahora era momento de conocer más acerca de ella y su multiverso.

Tras haber quedado varados en el planeta Lamentis-1, se toman un descanso en un tren de lujo para planear su escape. Básicamente, necesitan una enorme fuente de energía para cargar la tableta de TVA que abre los portales del tiempo.

Entre tanto, los dos personajes se van conociendo. Lady Loki le explica que su nombre real es Sylvie. ¿Te preguntas quién es este personaje en los cómics de Marvel? Aquí te contamos cuál es su relevancia en las historietas.

¿Quién es Sylvie Lushton?

Se trata de una humana de la Tierra que vivía en Broxton hasta que los asgardianos se mudaron a Oklahoma. Un día despertó con poderes similares a los del dios del engaño, entregados por el mismo pero sin razón aparente.

Curiosamente, Sylvie se unió a los Vengadores en su viaje a Nueva York y cambió su alias a Amora the Enchantress. Como es de esperarse, Marvel Studios ha realizado cambios en sus poderes.

“Loki” 1x03: ¿el equipo perfecto? Lady Loki encuentra un secuaz para sus aventuras

Lady Loki cuenta con muchos más trucos de los que te imaginas. El capítulo 3 se centra en revelar más detalles acerca de este poderoso personaje y por supuesto sus verdaderos planes con respecto a la “Sagrada línea de tiempo” y los Guardianes. Ya está disponible este capítulo en Disney Plus.

El estreno arranca con un poder nuevo del personaje: puede meterse en la cabeza de la gente para robar ideas y memorias. A una de las agentes secuestradas le pregunta cuántos protegen a los Guardianes del tiempo.

Todo parece indicar que lo que realmente está buscando es eliminar a estos seres. Lamentablemente, su misión se ve interrumpida por la variante de Loki que todos conocemos.

Tras un error, Loki los envía a Lamentis-1, un planeta que está a punto de ser destruido por su luna. Tendrán que trabajar juntos para salir de esta tragedia y no morir en el intento. ¿Será este uno de los equipos mejor coordinados del Universo Cinematográfico de Marvel?

Pese a sus diferencias, tienen que coordinarse para cargar la tableta y así regresar a una línea temporal que no los pongan en peligro. Ambos Lokis no solo se tendrán que enfrentar al tiempo sino a TVA que los persigue.

