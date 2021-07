Hoy, 30 de junio, Marvel Studios estrenó un nuevo capítulo de “Loki”, la serie de la fase 4 del Universo Cinematográfico de los Vengadores. Como es de esperarse, este estreno revela nuevos detalles del funcionamiento del universo.

En un principio, se creía que los guardianes del tiempo estaban en las oficinas de la autoridad del tiempo. Esto se debe a que una de las agentes sale de una reunión con ellos para informarle a Mobius que deben atrapar a los dos Lokis.

No obstante, durante el desarrollo del capítulo 4 vemos que solo se trataban de robot. Justo antes de que Loki le revelaba algo importante a Sylvie, es eliminado con los populares bastones de la TVA.

No se logra conocer quién está detrás de la autoridad del tiempo pero se revela que Loki no ha muerto. En las escenas post-créditos, se ve al personaje en el suelo siendo observado por otros cuatro Lokis.

Se trata de Kid Loki, Classic Loki, Boastful Loki y el cocodrilo Loki. Se trata de cuatro variantes que parecen estar varadas en Nueva York completamente destruida.

Kid Loki: el personaje revive en un cuerpo de un niño y trabaja para la inteligencia de Asgard. Eventualmente, se une al equipo de los Young Avengers.

Classic Loki: simplemente, se trata de una versión anciana de Loki que lleva el traje original de los cómics.

Boastful Loki: curiosamente, este personaje no pertenece a los cómics. Se le ha bautizado como Loki fanfarrón y sostiene un martillo que claramente no es el Mjolnir.

Cocodrilo Loki: otro personaje que nace de la creatividad de los guionistas de la serie. No se espera que tenga mayor relevancia en la historia, solo se puede tratar de una referencia a Frog Thor, un personaje que sí aparece en las historietas.

Marvel: ¿Acaso es el final de Loki? Te contamos qué pasó con el personaje [SPOILER]

Las cosas se han vuelto muy intensas en el episodio 4 de Loki, la tercera serie de Marvel Studios para la plataforma Disney Plus. ¿Será acaso que Loki realmente está...? Vayamos por partes, porque quizá no viste el capítulo y no queremos arruinarte la trama.

ALERTA DE SPOILER

Ahora sí, hecha la advertencia, la comunidad de Marvel está con la duda sobre si Loki realmente murió en el episodio “The Nexus Event”.

Después de un comienzo difícil, Loki pudo recuperar la amistad de Mobius al revelarle la verdadera naturaleza de la Agencia de Variación Temporal y sus agentes. Desafortunadamente, su renovada asociación parecía trágicamente destinada a ser de corta duración.

De igual manera, Loki y Sylvie tuvieron que afrontar la ejecución bajo la atenta mirada de los misteriosos Guardianes del Tiempo. Afortunadamente, Hunter B-15 ayudó a los protagonistas a escapar. La gran sorpresa es que Loki fue “podado” en un ataque sorpresa de Renslayer.

Entonces, ¿Loki está muerto? En la escena postcréditos del cuarto episodio, Loki aparece vivo pero no se sabe con precisión dónde está. Lo que quedó claro es que él no es la única variante de Loki presente en ese nuevo reino, con Richard E. Grant finalmente haciendo su debut junto con otros personajes. La situación hace creer que el equipo de la AVT sirve para teletransportar a las variantes a un sitio en común, del cual recién sabremos en el quinto episodio.

Loki lanza nuevos episodios todos los miércoles en la plataforma Disney Plus.

Loki cantando en Lamentis-1

La escena en cuestión corresponde al tercer episodio de Loki. El hermano de Thor y Sylvie accedieron a un tren de lujo en Lamentis-1, donde sucederá el apocalipsis en cuestión de horas. Antes de ser descubierto por los guardias, Loki se puso a cantar con todos los pasajeros del tren en un idioma que solo unos pocos pudieron descifrar.

La canción se llama “Jeg Saler Min Ganger” y fue escrita por el autor Erlend O. Nødtvedt y el músico Benedicte Maurseth. Consta de cuatro versos, pero solo uno se cantó en el episodio más reciente de Loki. El idioma en cuestión es el asgardiano, el cual está basado en el noruego.

