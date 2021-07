El capítulo 6 de “Loki” ya está disponible en Disney Plus. Marvel Studios ha cerrado la tercera serie de la fase 4 del Universo Cinematográfico de los Vengadores con una increíble revelación. Los fans ahora pueden saber cómo es que han ido formando los multiversos y que veremos en el futuro un cruce de los diferentes personajes que han participado en el desarrollo de las cintas de Marvel.

Curiosamente, no se ha confirmado una segunda temporada de las dos primeras series de la fase 4. Tanto “WandaVision” como “The Falcon and the Winter Soldier” contarán con una sola temporada.

Esto se debe a que la serie de Scarlet Witch continúa en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, mientras que Sam Wilson regresará como el nuevo Capitán América en otras series y películas del UCM como “Armor Wars” o “Secret Invasion”.

La única serie de la fase 4, hasta el momento, que ha confirmado una segunda temporada es “Loki”. Al final del episodio, la productora añade una escena en la que se estampa un papel con el sello de “Loki regresará en la temporada 2″.

SPOILERS de “Loki”

Este último episodio de la serie revela que quien está detrás de todo es Kang. Este poderoso ser básicamente explica que realmente él se ha encargado de eliminar las diferentes líneas de tiempo para evitar la ‘Guerra de los Multiversos’.

Pero ya ha pasado mucho tiempo desde que él se superpuso a sus variantes y es momento de morir. Por este motivo, deja que Sylvie lo asesine. De esta forma, la línea de tiempo creada por Kang se rompe y se generan diferentes multiversos.

Loki es quien regresa a la TVA pero solo se da con la sorpresa de que él es parte de una de estas líneas de tiempo dominada por Kang el Conquistador, la versión más tirana del villano.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.