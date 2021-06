Marvel Studios ya compartió el capítulo 3 de la serie “Loki” en la plataforma Disney Plus. Este estreno básicamente se centró en mostrar a profundidad al Sylvie Laufey, un personaje de los cómics al que se le otorgó los poderes de Loki.

En la producción audiovisual, por otro lado, nunca se explica si solo se trata de una variante de Loki o es una versión de Sylvie Lushton, una humana que despertó con poderes.

Tras el estreno del capítulo 2, los fans la bautizaron como Lady Loki, algo que no le gusto del todo a la actriz Sophia Di Martino.

“Observé su actuación, pero trato de no dejarme moldear demasiado por ella. Sylvie ha tenido una historia de fondo muy diferente a la de Loki. Es una persona diferente, y eso fue muy importante para nosotros desde el principio”, comentó en una entrevista con el medio Variety.

“Cuando [la directora] Kate [Herron] me propuso la idea cuando finalmente obtuve el trabajo, y pudo contarme un poco más al respecto, estaba muy claro que Sylvia era Sylvie. Y no es Lady Loki de los cómics . Quiero decir, el programa está inspirado en los cómics, pero esta es una nueva historia de fondo en una nueva historia. Y por eso quería hacerla mía”, añadió.

¿Marvel ocultó el escudo de Capitán América en el nuevo tráiler de Shang-Chi?

El Universo Cinematográfico de Marvel no deja de crecer. Mientras que en Disney Plus se comparten las primeras series de la fase 4 como “WandaVision” y “Loki”, la productora trabaja en el rodaje y post producción de diferentes películas como “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” y “Spider-Man: No Way Home”.

Recientemente, a través de YouTube, la empresa compartió un nuevo tráiler oficial de la cinta “Shang-Chi”. Una de las cosas que más sorprendió a los fans es que se ha presentado a una criatura fantástica de los cómics: Fin Fang Foom.

Pero los más detallistas han notado que hay diferentes elementos de otras partes del UCM. En una de las escenas vemos a un personaje similar a Abominación luchando contra Shang-Chi.

Si prestas atención a la escenografía, podrás ver algo que parece ser el escudo de Capitán América. Se ve una circunferencia con una estrella en la parte central; no obstante, otros fans observadores creen que se trataría de una bandera de Madripoor.

Esta ciudad tuvo especial protagonismo en la serie “The Falcon and the Winter Soldier”. Los protagonistas de esta producción viajaron allá para obtener información sobre Flag Smashers, el nuevo grupo terrorista.

