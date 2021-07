El Universo Cinematográfico de Marvel ha dado inicio a la fase 4 con nuevas series vía Disney Plus. En la plataforma ya puedes ver las primeras temporadas de “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier” y la producción de moda: “Loki”. Esta última producción ha finalizado el pasado miércoles 14 de julio.

El capítulo 6 de “Loki” ha sido realmente revelador. Básicamente, Marvel ha puesto de cabeza a todo su universo cinematográfico con la presentación de Kang el Conquistador. Este personaje era quien estaba detrás de la TVA o la Autoridad del Tiempo.

Él les explica a Loki y Sylvie que es un simple humano pero que hace muchísimos años atrás descubrió que existen los multiversos y que podía acceder a estos con unas puertas especiales.

Se encontró con versiones de sí mismo y comenzó a compartir tecnología, pero en algún momento de su historia vemos que aparecieron versiones de Kang que querían iniciar una guerra en los multiversos.

Al mismo estilo de una dictadura, él tomó control de la línea del tiempo y se dedicó a poner orden de forma tiránica. No obstante, está cansado y ha decidido que es momento de descansar.

¿Miss Minutes será siguiente la villana del UCM?

Será un personaje que volverá en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Pero lo fans todavía desean ver una vez más a Miss Minutes, una inteligencia artificial que ayudaba a la TVA.

Teorías explicaban que Miss Minutes es realmente la mente maestra detrás de todo. Tara Strong, la actriz que le da voz al personaje, respondió al respecto: “Me encanta tanto. Me encanta que piensen eso de ella, me encanta que piensen que es capaz de eso”, comentó en una entrevista con el medio Nerdist.

“Me encanta la idea de un personaje femenino fuerte que sea súper adorable y que pueda acabar con el mundo, así que definitivamente me encanta leer esas ideas y me alegra que piensen que ella podría potencialmente ser la que esté detrás de todo”.

