Los multiversos sí existen en las cintas de Marvel y también se ha confirmado que existen diferentes variantes de los personajes que conocemos. La serie “Loki” explica que los guardianes del tiempo son los que se encargan que que las líneas temporales no se desvíen de su curso natural ya que rompen con la continuidad de los diferentes multiversos.

Por este motivo, Loki, interpretado por Tom Hiddleston, se une a TVA para capturar a una de sus variantes que está eliminando a los minuteros en las líneas temporales. Se trata de Lady Loki o Sylvie Lushton.

Por supuesto, no podían faltar las populares teorías de las redes sociales. Recientemente, se dio a conocer una teoría que indica que estos multiversos darían pie a “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

Básicamente, Sylvie a lanzado varias cargas de reseteo del tiempo a diferentes momentos de la historia para crear el efecto contrario. En las imágenes del capítulo 2 se ve que se abren otras realidades y los minuteros salen corriendo a corregir lo ocurrido.

Básicamente, podría suceder algo similar en Doctor Strange 2. Recordemos que en la serie “WandaVision” se nombró a los nexos y se especula que Scarlet Witch tiene el poder de crear multiversos; los usaría para traer a sus hijos a la vida.

Ella podría ser la causante de la catástrofe de los multiversos que debe ser corregida por Strange.

“Black Widow”: la versión joven de Natasha Romanova aparece en el nuevo tráiler

Marvel Studios ha comenzado la campaña de promoción de “Black Widow”, la primera película de la fase 4 de los Vengadores. Recordemos que esta producción programó su estreno para abril de 2020 pero se tuvo que mover hasta julio de 2021 debido a la pandemia del coronavirus.

Tras la muerte de Natasha Romanova, la productora decidió cerrar la historia de la Viuda Negra con una cinta en solitario en donde se centraba en el pasado del personaje. Veremos su transformación en agente de la KGB y su posible traición a la misma organización.

Hay varios personajes importantes que veremos en la cinta como Melina Vostokoff, una de las agentes que termina transformándose en Iron Maden. Posiblemente, la veamos en las demás producciones del UCM.

También conoceremos más acerca de Red Guardian, una versión de Capitán América pero de Rusia. El nuevo personaje está un tanto fuera de forma pero el traje todavía le queda y mantiene la impresionante fuerza.

Finalmente, “Black Widow” nos contará acerca de la relación entre Melina Vostokoff y Natasha Romanova. Ambas comparten una escena en el último tráiler en donde se les ve de niñas. La segunda sostiene un arma mientras que Melina se esconde del miedo.