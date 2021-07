A través de Disney Plus, Marvel Studios comparte las primeras series de la fase 4 de los Vengadores: “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier” y “Loki”. Esta última producción actualmente comparte sus primeros episodios.

Hemos visto que Loki fue apresado por la autoridad del tiempo luego de haber escapado con el teseracto durante la misión de los Vengadores en Nueva York. Como es de esperarse, se ha visto envuelto en nuevas aventuras.

En el capítulo 4 de la serie vimos que el protagonista fue eliminado por una de las varas de los agentes de TVA pero realmente no ha muerto, sino que fue trasladado al ‘fin del mundo’.

Se trata de una dimensión en donde la organización del tiempo envía a todas las realidades alternas para que eventualmente se congelen y no se desarrollen. Los seres vivos, por otro lado, son devorados por Alioth, uno de los seres más poderosos del UCM y de los cómics de Marvel.

En el capítulo 5 vemos que se une a un nuevo equipo de Lokis y se revela que también están varados allí. Curiosamente, en la base secreta se logra ver un Mjolnir y al lado un frasco en donde se encuentra Thor Rana.

En los cómics es conocido como Simon Walterson y simplemente es un humano que fue transformado en rana por un hechizo.

“Loki”: Thor Rana aparece por un instante en el capítulo 5 de la serie. (Foto: Disney Plus)

“Loki”: ¿quién es Alioth y cuál es su relevancia en los cómics?

“Loki” sorprende a todos los fans con muchas revelaciones en el capítulo 5. En la plataforma Disney Plus ya se comparte este estreno, el cual presenta nuevos personajes como Alioth. Básicamente, se trata de unos villanos más poderosos del Universo Cinematográfico de Marvel.

Este ser es encargado de eliminar las diferentes líneas temporales reseteadas por la Autoridad del Tiempo (TVA). Básicamente, Ravonna Renslayer explica que no pueden eliminar toda una línea de tiempo así que la envían al ‘fin del tiempo’ para que sea congelada.

Aquellos seres vivos que caigan allí serán eventualmente eliminados por Alioth. Este poderoso personaje fue uno de los primeros en romper sus lazos con su línea temporal y comenzó a extender su territorio, actualmente es mucho más grande que el de Kang el Conquistador.

Según los cómics se trata de una entidad transtemporal que se materializa como una enorme nube que elimina todo lo que toca. Apareció por primera vez en 1993, en el cómic Avengers: The Terminatrix Objective #1.

