El Universo Cinematográfico de Marvel ha dado inicio a la fase 4 con nuevas series vía Disney Plus. “WandaVision” fue la primera producción que se compartió en la plataforma y actualmente ya se comparte “The Falcon and the Winter Soldier”.

Por otro lado, la productora trabaja en nuevas películas y series como “Loki”. Esta serie parte de la escapatoria del personaje durante la misión de viajes en el tiempo de los Vengadores en “Avengers: Endgame”.

Como es de esperarse, la Autoridad del Tiempo está detrás de Loki para apresarlo. Se ha metido con las líneas temporales y ahora él mismo será quien corrija todo lo que ocasionó.

Tom Hiddleston regresa a su papel en el UCM y en una entrevista con Empire: “El arco de Loki en Thor es muy conmovedor y lleno de patetismo. Él comienza esa película como el hermano de Thor, y Thor es el heredero al trono. Creo que ama genuinamente a su hermano, pero posiblemente tenga algunos celos profundos o un resentimiento tácito por el favor que su hermano mayor ha recibido de su madre y su padre. Loki está despertando a sus orígenes y nacimiento, y eso le ha sido ocultado”.

“La progresión (de Loki) a antagonista tiene mucha vulnerabilidad y dolor en su interior, de modo que incluso al final de Thor, cuando Loki es el villano, la audiencia pudo ver que había venido de un pozo muy conmovedor de angustia y soledad y confusión”, a{adió el actor.

¿Quién es Mobius M. Mobius, el nuevo personaje del UCM?

Loki es el personaje más complicado del UCM, debido a que murió en Avengers: Infinity War, pero su versión del pasado logró escapar con el Teseracto durante los sucesos de Avengers: Endgame. El hermano de Thor, por lo tanto, no está en la línea canónica de Marvel, sino en una realidad alternativa.

Haber escapado de su destino usando el Teseracto ha hecho que la TVA, una organización burocrática encargada de mantener el flujo del tiempo de forma correcta, lo reclute para solucionar su situación.

La TVA significa Time Variance Authority y tiene la función de alterar los eventos del pasado y el futuro para monitorear el multiverso y las diferentes líneas temporales de posibles amenazas.

Owen Wilson hace de Mobius M. Mobius, un alto gerente de la TVA. Su primera aparición fue con los Cuatro Fantásticos (Fantastic Four #353 de 1991) cuando los procesó por uso ilegal del tiempo, robo de continuidad y otros cargos. Después tuvo roles poco importantes, pero siempre derivados relacionados con los desajustes temporales e interdimensionales.

El elenco de Loki está compuesto por Tom Hiddleston, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Erika Coleman, Sophia Di Martino y Richard E. Grant.

Nuevo calendario de estrenos de Marvel - 2021

WandaVision: ya disponible en Disney Plus.

The Falcon and the Winter Soldier: ya disponible en Disney Plus.

Loki: 11 de julio, 2021, por Disney Plus.

Black Widow: 9 de julio, 2021, por Disney Plus y cines autorizados.

What If...?: mediados de 2021 por Disney Plus

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: 3 de septiembre, 2021.

Venom: Let There Be Carnage: 17 de septiembre, 2021.

Eternals: 5 de noviembre, 2021.

Spider-Man: No Way Home: 17 de diciembre, 2021.

Hawkeye: finales de 2021.

Ms. Marvel: 2021.

