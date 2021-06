No cabe duda que los Vengadores han tenido grandes aventuras en estos 13 años del Universo Cinematográfico de Marvel; no obstante, en esta ocasión, la productora le ha dado la oportunidad a Loki. Ya puedes ver la serie “Loki” en Disney Plus.

El capítulo 2 ya está disponible en la plataforma y se ha revelado quién era el verdadero villano. Básicamente, se trata del mismo Loki pero en una de sus variantes. Mobius explica que hay muchas versiones del dios del engaño en las diferentes líneas de tiempo.

Tras descubrir que Lady Loki se esconde en las catástrofes de la historia para evitar ser detectada, todo el equipo va a una misión en donde todos los refugiados mueren por una tormenta.

Por supuesto, esta diosa tiene todo planeado. Mientras que distrae a los integrantes de TVA toma conversaciones con su versión masculina, quizás para convencerlo de que se una a su causa.

En las estanterías del centro comercial comienza a colocar las granadas que resetean el tiempo para enviarlas a diferentes líneas temporales. Con esto, busca poner a prueba la logística de TVA.

Si no se resuelve un Nexus se destruirá la Sagrada línea de tiempo. Estos son los lugares en donde se enviaron la granadas: Vormir, Asgard, Ego, Titan, New York, Hala, Xandar, Sakaar, entre otros.

“Loki”: ¿cómo Miss Minutes puede conversar con Loki pese a ser un programa de ordenador?

El capítulo 2 de “Loki” ya está disponible en la plataforma Disney Plus. Uno de los detalles que más ha llamado la atención de los fans es la escena del principio. El protagonista está revisando una revista de Mobius mientras conversa con Miss Minutes.

Pero cómo es esto posible. Recordemos que Minutes es simplemente un software que introduce a los Guardianes del Tiempo a los juzgados. En el primer episodio, vimos que contó que estos poderosos personajes reunificaron los multiversos para evitar conflictos en las líneas del tiempo.

Simplemente, Miss Minutes le va comentando a Loki sobre qué es TVA como se tratara de una conversación cualquiera. Por este motivo, el protagonista le pregunta “¿eres una grabación o estás viva?

Por supuesto, no se trata de una inteligencia artificial, sino de un cambio constante de la línea de tiempo para que de esta forma Miss Minute siempre sepa qué es lo que Loki le va a decir.

Ya hemos visto un recurso similar en otras series como Dr. Who, en donde el doctor puede hablar con su asistente vía una grabación antigua. Recordemos que la directora Kate Herron se ha basado en otras producciones de ciencia ficción para armar esta historia.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.