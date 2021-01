Hay más movimiento en la Casa de las Ideas para el inicio de la Fase 4 en televisión. Loki aún no sale al aire y ya es una apuesta segura para Marvel. La productora ya estaría grabando la segunda temporada de la serie exclusiva para la plataforma Disney+.

Loki, el personaje de Marvel que logró sobrevivir gracias a un error de los Vengadores en Avengers: Endgame, reaparecerá en una serie cuyo estreno está programado para mayo de 2021.

La confianza por la producción de Loki ha hecho que Marvel crea rentable iniciar las grabaciones de la segunda temporada aún sin haber lanzado la primera tanda de episodio. A lo mucho, Marvel tiene una idea de las expectativas gracias a la recepción del primer avance de Loki, en el que el personaje interpretado por Tom Hiddleston viaja en el tiempo y diferentes realidades.

Se rumorea que Michael Waldron, productor ejecutivo y guionista de la primera temporada de Loki (e implicado en el guión de la película Doctor Strange and the Multiverse of Madness), regresará para la segunda temporada.

MARVEL | WandaVision

WandaVision es la primera de las muchas series que Marvel sacará en 2021. Las aventuras de Wanda (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany) en la primera temporada constarán de nueve episodios con clasificación TV-PG, es decir, para público en general.

Si echamos un vistazo a las demás producciones de Marvel, notaremos que WandaVision tiene la clasificación más baja. Las otras producciones de la Casa de las Ideas casi siempre se han mantenido como PG-13 (público mayores de 13 años), salvo Agents of SHIELD que se mantuvo TV-PG durante sus siete temporadas.

WandaVision de Marvel Studios combina el estilo de las comedias de situación clásicas con el Universo Cinematográfico de Marvel en el que Wanda Maximoff y Vision, dos seres superpoderosos que viven sus vidas suburbanas ideales, comienzan a sospechar que no todo es lo que parece.