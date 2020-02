Marvel: los “Agentes de Atlas” llegarían al UCM después de la película de Shang-Chi

Nuevos superhéroes en Marvel. La Casa de las Ideas tendría en mente una futura producción dedicada a los “Agentes de Atlas” para la plataforma de video streaming Disney+. Se desconoce si el proyecto tratará de una película dentro del UCM o una serie.

De acuerdo con GWW, la trama de “Agentes de Atlas” servirá como continuación de la película de Marvel Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, la cual presentaría a los personajes principales de esta nueva organización.

La versión más reciente de los “Agentes de Atlas” en las historietas de Marvel está integrada por superhéroes de origen asiático como el agente Jimmy Woo (apareció en Ant-Man 2 y fue interpretado por Randall Park), Shang-Chi, Amadeus Cho, Luna Snow, Sword Master, Crescent & Io, Wave, White Fox y Cindy Moon/Slik.

Tendremos más pistas sobre los “Agentes de Atlas” en el estreno de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, programado para febrero de 2021 bajo la dirección de Destin Daniel Cretton.

Ten en cuenta que esta información no es oficial, sino un rumor que viene circulando en Internet y foros especializados de Marvel.

MARVEL | Películas de la Fase 4

Black Widow – 1 de mayo de 2020

Eternals - 6 de noviembre de 2020

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 12 de febrero de 2021

Doctor Strange and the Multiverse of Madness - 7 de mayo de 2021

Thor: Love and Thunder - 5 de noviembre de 2021

Black Phanter 2 - Sin fecha

Guardianes de la Galaxia 3 - Sin fecha

Los 4 Fantásticos - Sin fecha

Blade - Sin fecha

X-Men - Sin fecha