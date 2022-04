Doctor Strange se ha vuelto de moda mientras esperamos el estreno de la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Si te interesa saber un poco más del personaje según las historietas de Marvel, recoendamos estas publicaciones para que no te pierdas todas las referencias que de seguro habrán en la cinta.

El primer cómic de Marvel es The Oath. La historia presenta al Hechicero Supremo en una combinación perfecta de amistad, lealtad y heroísmo. La historia comienza con el sirviente del Doctor Strange, Wong, llevándolo al hospital cuando un disparo lo hirió. Si no lo operan pronto, morirá. Mientras la enfermera lo opera, Strange busca el elixir mágico, ya que es lo único que puede curar el tumor cerebral de Wong. También Strange sigue a la persona que hizo el disparo mientras se entera de que su predecesor busca el elixir para destruirlo.

Strange Tales #127 también vale la pena. Escrito por Stan Lee, el cómic fue lanzado en 1964 y cuenta la pelea entre Doctor Strange y Dormammu. Mientras esperaba que comenzara la pelea, la aliada de Strange, Clea, le mostró una barrera mágica que contenía a los Mindless Ones.

Una vez que comenzó la pelea, Dormammu encarceló a Clea. El villano no pudo pararse frente al Hechicero Supremo por mucho tiempo, lo que debilitó su barrera mística. Sin embargo, Strange lo ayudó a restablecer la barrera y convenció a Dormammu de abandonar la Tierra.

A Separate Reality sigue a Strange y sus aliados que quedan atrapados en el Ojo de Agamotto y tienen que luchar contra el monstruo superpoderoso, Shuma-Gorath. Además, tienen que frustrar el plan de viaje en el tiempo del supervillano Baron Karl Amadeus Mordo.

Ya para acabar, te recomendamos Doctor Strange vs Dracula: The Montesi Formula. La historia muestra a Strange, Blade y Nightstalkers enfrentándose a Drácula, quien busca conquistar la Tierra con ayuda del Darkhold. Es una de muchas historias en las que una dimensión diferente juega un papel crucial, y definitivamente vale la pena leerla.

MARVEL | El problema de los X-Men

Sony Pictures obviamente tiene el plan de facturar con el Spider-Verse. Las cintas de Tom Holland ya son un éxito en el UCM y Venom hace de las suyas por su lado. Morbius viene a ser ese otro personaje que suma con la aparición de Vulture en el mismo universo de Morbius, por lo que se nos adelanta el plan de los Seis Siniestros.

Esto no es lo único que sucede con Morbius. Tan solo al comienzo de la película, el doctor Emil Nicholas menciona que existe esta “escuela para niños superdotados” en Nueva York, una referencia a la escuela de mutantes de Charles Xavier, alias el Profesor X.

Ocurre que este detalle tiene un problema legal para el futuro del UCM. Como Marvel Studios, propiedad de Disney, es el único que tiene los derechos cinematográficos de los personajes de X-Men, la aparición de “mutantes” en el Universo Spider-Man de Sony es básicamente imposible.

