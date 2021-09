Marvel: los huevos de pascua que no has visto del episodio 5 de What If...?

What If...? sigue dándolo todo en cada episodio. La entrega más reciente está dedicada a los zombis, por lo que los animadores recurrieron a varios detalles de las historietas de Marvel que solo un verdadero fanático es capaz de descubrir. Echemos un vistazo a lo que ofrece el último episodio disponible en Disney Plus.

Traje con historia

Ojo al detalle. Cuando Bruce Banner llega al Sanctum Sanctorum, tal como vimos en Avengers: Infinity War, él cubre su torso con una camiseta color burdeos con forma de Gi. La prenda es usada por los practicantes de artes místicas, visto anteriormente en Wong y otros estudiantes en Kamar-Taj.

Decapitado

Mientras Zombie Wong intenta desesperadamente disfrutar de un almuerzo con sabor a Bruce Banner, la capa de levitación del Doctor Strange retiene al hechicero no muerto. El portal se cierra y Wong es debidamente decapitado por la barrera mística. Este momento espeluznante refleja la escena en Avengers: Infinity War donde Wong deja caer un portal en Cull Obsidian y le corta el antebrazo al villano.

Origen del virus

Marvel Zombies es provocado por Sentry que llega de otro universo e infecta a los Vengadores con un virus dimensional. Aunque es Hank Pym quien ocupa su lugar en What If ...?, el episodio rinde homenaje al material original manteniendo el origen interdimensional del brote.

La guía de sobrevivencia

What If...? muestra un video de Peter Parker sobre los pasos necesarios para sobrevivir a un ataque zombi. El detalle nos recuerda al personaje de Jesse Eisenberg en Zombieland, quien usa el mismo recurso para aconsejar al público las cosas que uno debe hacer o no en una pandemia zombi.

Juego de Capcom

David Dastmalchian repite su papel de Ant-Man como el amigo criminal de Scott Lang, Kurt. El video de Spider-Man le asigna el apodo de “Resident Weirdo”, un guiño a la clásica franquicia de videojuegos de zombies Resident Evil .

Leyenda eslovaca

El video de Parker luego enumera el “folclore eslavo” entre los atributos únicos de Kurt. Fue en Ant-Man & The Wasp donde Kurt advierte a sus amigos sobre Baba Yaga, la bruja europea del siglo XVIII.

Heavy Sleeper

¿Por qué el video de Peter incluye a “Heavy Sleeper” como uno de los mejores talentos de Bucky? En Capitán América: el Soldado de Invierno, Steve Rogers y Sam Wilson hablaron sobre cómo ambos encontraron las camas normales demasiado blandas después de regresar del servicio militar, prefiriendo en cambio tomar una siesta en el piso. La serie Falcon & Winter Soldier también toma en cuenta este detalle. Entonces, suponiendo que en un apocalípsis zombi no hay camas suficientes, Bucky duerme muy cómodo en el piso ganándose así el apodo “Heavy Sleeper”.

Base militar

La noticia de una posible cura llega desde Camp Lehigh, un sitio conocido por ser donde el Capitán América entrenó y fue allí donde los Vengadores viajan en Endgame para robar el Teseracto.

La línea

Luego de acabar con Capitán América Zombie, Bucky dice “sorry pal, guess this is the end of the line” (Lo siento amigo, adivino que este es el final de la línea). La frase hace referencia a una escena de Civil War cuando Bucky le dice a un Rogers sin músculo “I’m with you ‘til the end of the line, pal” (Estaré contigo hasta el final de la línea, amigo).

Perdiendo la cabeza

Un encuentro con Vision revela que se ha encontrado una cura para el virus zombi, con la Piedra de la Mente capaz de librar a los infectados de sus ansias caníbales. Para probar su descubrimiento, Vision revela la cabeza de Scott Lang, restaurada a su yo habitual y bromista a pesar de haber sido mordido por Hank y Janet al inicio del brote. En los cómics Marvel Zombies, la cabeza es de Janet van Dyne que fue arrancada por Pym.

Más sorpresas

Resulta que Vision no es tan confiable después de todo. Ha estado capturando supervivientes y alimentándolos con una Wanda Maximoff enjaulada, negándose a sacrificarla e incapaz de curar a alguien tan poderoso con la Piedra de la Mente. Bucky descubre que Vision ha encadenado a Black Panther para usarlo como una fuente constante de carne, y esto se toma directamente de la serie de cómics Marvel Zombies, aunque es Hank Pym quien tiene las extremidades de T’Challa en el menú.

Deadpool

Con Vision muerto una vez más, los no-muertos comienzan a llegar al Campamento Lehigh, pero a medida que se acerca la horda, se puede ver en primer plano a un zombi con dos katanas en la espalda.

Adiós

En un momento agridulce, T’Challa consuela a Peter Parker y Scott Lang asegurándoles que “en mi cultura, la muerte no es el final”. Black Panther dijo exactamente lo mismo en Capitán América: Guerra civil después de que su padre fuera asesinado por el Soldado de Invierno.

