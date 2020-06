El Universo Cinematográfico de Marvel comenzó oficialmente con el estreno de Iron Man en el 2008. Este fue el héroe que dio inicio a las historias de los demás Vengadores, pero curiosamente no se considera a la película previa The Incredible Hulk.

Edward Norton fue quien le dio vida al hombre verde cuando Universal estaba detrás de la producción pero en la primera cinta de Los Vengadores se reemplazó con Mark Ruffalo. Lo curioso es que tras 12 años de su estreno, se reveló una referencia a Capitán América.

El usuario u/JoJosapiens de Reddit compartió una imagen en donde se se que la fórmula del super soldado lleva una etiqueta en donde se lle que ha sido desarrollada por “Dr. Reinstein”.

El fan explica que en los cómics de Marvel, Reinstein era un nombre clave usado por Dr. Abraham Erskine, el cual había desarrollado este suero para transforma a Steve Rogers en lo que es ahora.

James Gunn afirma que nunca dirigirá una película de los Vengadores

¿Será que Marvel perdió a uno de sus mejores talentos? James Gunn, el cineasta de Guardianes de la Galaxia, reveló que no dirigiría una película de los Vengadores ni aunque se lo pidieran.

En una conferencia de prensa, Gunn explicó que la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia sera su última obra para la saga de Marvel. La idea del cineasta es crear una trilogía propia con una sola historia. En ese sentido, la tercera película será el final de esta historia que empezó en 2014.

Ahora, sobre los Vengadores, la franquicia cinematográfica más exitosa de Marvel, Gunn fue rotundo con su negativa a liderar este proyecto en un futuro. “No me lo han ofrecido, pero si lo hicieran me negaría”, señaló.

Hay la posibilidad de que Gunn siga trabajando para Marvel con otros proyectos después del final de Guardianes de la Galaxia. La Fase 4 aún ni empieza y hay bastante material para que Gunn muestre su interés por nuevas tramas y aventuras.