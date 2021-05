Desde el anuncio oficial de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, han comenzado a compartirse diferentes teorías acerca de personajes nuevos y de otros que regresan. “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” contaría con la presencia de Mads Mikkelsen en su papel de Kaecilius.

Recientemente, el medio IndieWire informó que el actor Mikkelsen participaría en la cinta “Indiana Jones 6″ y “Animales Fantásticos y dónde encontrarlos 3″.

“Así ha sido la vida de Mads Mikkelsen desde que Another Round recogió el Oscar al Mejor Largometraje Internacional el mes pasado. omenzó a ensayar Indiana Jones 5 de James Mangold con Harrison Ford y Phoebe Waller-Bridge, para luego interpretar el papel de Kaecilius en Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Marvel . Eso cerrará el año en que comenzó con otro villano de la franquicia, Gellert. Grindelwald, reemplazando a Johnny Depp en Animales fantásticos y dónde encontrarlos 3″, detallaba la web.

Lamentablemente, IndieWire actualizó el artículo y eliminó la mención del retorno de Mikkelsen al Universo Cinematográfico de Marvel. Así que todo parece indicar que no lo veremos en la cinta “Doctor strange 2”.

En el pasado, el mismo actor comentó que no está del todo feliz con siempre ser el malo de la película. “Estoy interpretando a gente incomprendida. He tenido algunos papeles estadounidenses no villanos que tienden a ser los malos; Hice una película estadounidense llamada Arctic . No es un villano, así que estoy agradecido por eso. Tal vez los tiempos cambien un poco y la gente esté viendo un poco más de cosas danesas”, explicó.

Loki es arrestado en nueva foto de la serie de Disney Plus

Los Vengadores cometieron un terrible error en “Avengers: Endgame”: dejar caer el Teseracto en manos de Loki durante una de las misiones de viajes en el tiempo. De allí parte la nueva serie de Disney Plus “Loki”.

Esta producción se estrenará el 9 de junio, dos días antes de los anunciado inicialmente. A través de las redes sociales ya ha comenzado la campaña publicitaria de la producción. En YouTube ta se comparten los primeros avances.

Por otro lado, el medio Entertainment Weekly ha tenido acceso a nuevo contenido visual. En la fotografía compartida se ve a Loki apresado por TVA, la autoridad que protege las diferentes líneas temporales en el UCM.

Aparentemente, este personaje ahora se encargará de ir a diferentes misiones con el objetivo de enmendar sus errores. ¿Te suena conocida esta trama? Pues mucho se ha comentado sobre que se parece bastante a The Umbrella Academy”.

“El hermano de Thor se verá obligado a trabajar con la Autoridad de Variación Temporal para reparar el daño causado a la línea del tiempo. Si bien el avance muestra varias de las escenas antes reveladas por Marvel, hay mucha información nueva que merece la pena evaluar”, explica la sinopsis.

