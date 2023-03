Robert Downey Jr. fue el actor que le dio forma al Universo Cinematográfico de Marvel en el año 2008 con el estreno de la primera cinta de Iron Man. Lamentablemente, su carrera como Vengador finalizó en “Avengers: Endgame” luego de vencer al poderoso Thanos. La imagen de Tony Stark levantando la mano con las gemas del infinito y chasqueando los dedos quedará en el imaginario colectivo de los fans por muchos años.

Tras esta solemne muerte, se le volvió a mencionar en la cinta “Spider-Man: Far From Home”. Justamente, en esta producción se explica que Peter Parker (Tom Holland) todavía mantiene esa necesidad de buscar a un mentor o imagen de autoridad, la cual sería reemplazada por Mysterio.

La pregunta cae de madura a estas alturas: ¿volveremos a ver a Downey Jr. una vez más en el UCM? Quizás podría aparecer a modo de cameo, aunque el actor Mark Ruffalo tiene otra idea en mente para volver a ver a su excompañero como Tony Stark.

Mark Ruffalo devela la fórmula secreta para ver a Iron Man una vez más

El actor que interpreta a Hulk en el UCM participó en Mean and Green: Mark Ruffalo Spotligh, en donde se le hicieron varias preguntas acerca de su carrera y sobre todo el futuro de Marvel Studios sin los Vengadores más veteranos.

“Triste, pero hay una máquina del tiempo. Y hay universos y realidades alternativas, por lo que cualquier cosa podría pasar”, comentó. “¿Me va a caer encima una de estas tablas? Hombre, ¿estás tratando de meterme en problemas otra vez? No voy a decir que no es posible, pero no lo voy a hacer”, añadió el actor.

Todavía podríamos ver a Downey Jr. en algunos de los tantos multiversos. Quizás con un traje nuevo o como líder de los Illuminati.

