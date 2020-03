Marvel Studios cerró la trama de los Vengadores con la muerte de varios personajes. Pese a esto, “Avengers: Endgame” dio pie a nuevas historias que se explorarán en series y películas exclusivas de Disney Plus. “Falcon and the Winter Soldier”, “Wandavisión” y “She-hulk” son algunas de las series que llegarán en los siguientes meses.

Las dos primeras mencionadas ya cuentan con avances, pero la tercera sigue sin presentar su elenco o detalles del estreno. Por supuesto, muchos fans han pedido el retorno del actor Mark Ruffalo al UCM tras Endgame pero no había confirmación.

El medio ComicBook compartió el 1 de marzo que el actor estaba en conversaciones con Marvel para sumarse a esta producción. Pues ahora el portal The Iluminerdi afirma haber confirmad con el mismo Ruffalo sobre su participación en la serie.

“Aparentemente, Mark Ruffalo ha estado plantando un señuelo, y ya estaría formalmente en el ter y firmado en su retorno en su papel icónico en She-Hulk para Disney Plus. Claramente, nuestro siguiente pregunta es cuáles serán los siguientes detalles del contrato...”, se lee en el portal.

Por supuesto, habrá que esperar la confirmación de parte de Marvel Studios al respecto. La empresa productora todavía no ha revelado detalles de esta serie, solamente se han filtrado los detalles de los personajes que tendrá el show.

