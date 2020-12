Los Vengadores regresan en el 2021. La primera cinta de la fase 4 del UCM que se estrenará en los cines será Black Widow y le seguirá The Eternals. En cuanto a series, las dos primeras serán The Falcon and The Winter Soldier y Wandavision.

Pero esto no es lo único en lo que trabaja Marvel. El 10 de diciembre, la productora compartió los avances de las demás series y películas de Disney Plus. Tanto Loki como la historia de Winter Soldier cuentan con tráileres.

Otras series como She-Hulk anunciaron importantes noticias, mas no mostraron un avance por YouTube. Luego de mucha especulación y rumores, la actriz Tatiana Maslany será quien interprete a Jennifer Walters o más conocida como She-Hulk.

Recordemos que hace unas semanas la actriz comentó que Marvel no le había hablando al respecto y que era improbable que ella sea parte del UCM. Por supuesto, solo se trataba de una mentira para evitar mayores filtraciones.

Otro de los actores que han intentado evitar por todos los medios los spoilers es Mark Ruffalo. El actor sí participará de la serie pero tras el estreno de Avengers: Endgame evitó tocar temas de los Vengadores en sus redes sociales.

Solo se dedicó a hacer campaña contra Donald Trump y se mantuvo al margen de las filtraciones. Pues ahora no ha evitado reaccionar al gran anuncio de Marvel con el mensaje de “¿extrañabas a Hulk?”.