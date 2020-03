Marvel no deja de crecer. La serie She-Hulk está próxima a lanzarse en la plataforma Disney+. Marvel quiere que la comunidad acoja esta nueva producción, por lo que echaría manos a sus actores de la pantalla grande para encantar al público.

Tras conocerse que Mark Ruffalo se encontraba en planes para poder reunirse con Kevin Feige y así hablar de su futuro en el UCM, parece que la cosa ya ha dado un paso más y el director de Marvel tocaría temas como su posible participación en la la serie She-Hulk.

Fue en su presentación en la C2E2 2020 donde Ruffalo confirmó que ya ha tenido contacto con Kevin Feige. Este mismo aclaró que ha tocado temas como su posible aparición en la serie de Disney+ como Bruce Banner / Hulk.

Como bien sabemos, el personaje ‘Hulk’ quedó muy afectado tras los sucesos de ‘Avengers: Endgame’, por ello es muy posible que se busque poder devolver la acción con un nuevo personaje como ‘She-Hulk’.

Por otro lado, Marvel ha iniciado una convocatoria para poder elegir a la actriz que interpretará a la heroína. Allison Brie es una de las favoritas para tomar el puesto; sin embargo, Brie ha declarado que no se encuentran muy interesada en tomar el papel.

‘The Falcon and the Winter Soldier’ será la primera serie de Marvel que pertenecerá a la Fase 4 del UCM. Además, se ha confirmado que muchos personajes también darán el gran salto a la pantalla grande.