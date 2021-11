La gran sorpresa del final de “Spider-Man: Far From Home” fue la aparición del actor J.K. Simmons en su papel del director del diario Daily Bugle. Justamente fue él que ocasionó todos los problemas que veremos en el estreno de “Spider-Man: No Way Home”, luego de revelar la identidad secreta del Hombre Araña.

Peter Parker ahora se encuentra en un dilema: busca eliminar la memoria de todos aquellos que sabe que es el Hombre Araña. Para esto busca la ayuda de Doctor Strange pero todo sale mal con la ruptura de los multiversos.

Se ha confirmado la aparición de otros actores de las pasadas franquicias de Spider-Man. Alfred Molina, por ejemplo, volverá a su papel de Doctor Octopus, Jaime Foxx será Electro y Willem Dafoe volverá a su traje del Duende Verde.

¿J.J. Jameson pertenece a otro universo?

Tras el estreno del primer tráiler extendido de la serie, muchos fans se preguntaron aceerca de cómo es posible de que J.J. Jameson sea el mismo de las cintas de Raimi. El mismo Simmons habló al respecto en el podcast “Happy, Sad, Confused”.

“Creo que es una versión ligeramente diferente. Ciertamente de los creadores de la versión actual de la historia es un personaje muy diferente. Para mí, es un personaje ligeramente diferente. Es el mismo fanfarrón. El mismo tipo con menos pelo. Honestamente, me gustaría que tuviera el mismo cabello… Lo más importante es que sigue siendo el mismo fanfarrón y tiene el mismo maldito bigote y puro, al menos. Como es apropiado para ese personaje, es un poco de alivio cómico que se rocía ligeramente en la película”, comentó.

Tráiler de “Spider-Man: No Way Home”

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.