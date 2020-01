Marvel Comics compartió en su web algunas viñetas del siguiente tomo de las historietas de Thor. Cualquiera se imaginaría ver a algún viejo villano de los cómics enfrentándose al hijo de Odín pero la empresa tiene otra idea en mente.

Hace mucho que DC Comics y Marvel no colaboran para una historia conjunta, ni en los cómics ni en películas. No obstante, en la historieta mencionada vemos que aparecen los héroes de DC por un instante.

Te advertimos que las siguientes lineas cuentan con spoilers de Thor#2

La historia comienza con una Tierra siendo consumida por el Invierno Oscuro. Pero no están los Vengadores para detener esta amenaza, sino los héroes de DC. Superman es descrito como el ‘hijo del sol’; Linterna Verde, ‘dios de la luz esmeralda’; Batman, ‘el dios de la oscuridad’; Aquaman, ‘un dios del océano’; The Flash, ‘dios de la velocidad’; y otro mencionado como de la fuerza no se especifica cual (quizás Wonder Woman).

Este equipo de héroes es conocido como la Liga de los Dioses y son descritos como “tan fuertes como los que ya conoces de Marvel”. Pero todo es consumido por el nuevo villano.

No se trata de una colaboración entre DC y Marvel pero es lo más cerca que tendremos en años. Pero ¿realmente Disney está implicando que sus héroes son mucho más fuertes que los de la competencia?

Habrá que esperar hasta febrero, al lanzamiento del cómic Thor#3, para conocer el desenlace de esta historia.

Marvel mata a Superman y toda la Liga de la justicia en nuevo cómic de Thor. (Foto: Marvel)

