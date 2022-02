Merchandising de Moon Knight revela un detalle único de su capa

A través de la nueva mercancía oficial del UCM, los fanáticos han descubierto un detalle particular sobre el atuendo de Moon Knight, el próximo superhéroe que tendrá su propia serie en la plataforma de streaming Disney Plus. El dato ha sorprendido a los aficionados a los cómics, porque se trata de algo no menor para quienes siguen la historia de Marc Spector.

Moon Knight narrará la historia de Spector, caracterizado por Oscar Isaac, que sufre un trastorno de identidad disociativo y Moon Knight viene a ser una de esas identidades, pero con el detalle que tiene un origen milenario.

Marvel viene aprovechando las fechas antes del estreno de Moon Knight para promocionar la serie a través de merchandising. Uno de estos tantos artículos comerciales es una camiseta con el logo del superhéroe. El detalle revelador es que la capa del superhéroe puede convertirse en alas cuando comienza la acción.

Camiseta de Moon Knight

Dado que el aspecto de Moon Knight ha pasado por muchas evoluciones en los cómics, los fanáticos seguramente apreciarán que la serie abordará la versión más icónica. A pesar del riesgo de parecer ridículo, los responsables de vestuario claramente han hecho un trabajo sólido para que se mezcle con el resto de la MCU.

El estreno de Moon Knight en Disney+ está programado para el 30 de marzo de 2022.

MOON KNIGHT | Detalles de la serie

La historieta de Moon Knight en 1980 presentó a Marc Spector como un exsoldado (Marine) que se convirtió en mercenario después de ser dado de baja. Formó equipo con el villano Bushman, pero acabó siendo traicionado y dado por muerto en Sudán cuando intentaba evitar el saqueo de una tumba antigua.

Marc pudo escapar malherido y acabó en Egipto, donde fue llevado al templo del dios de la luna, Khonshu, para que sane sus heridas. El detalle es que la deidad vio en él una oportunidad y lo convirtió en un avatar de su voluntad como Moon Knight.

Un detalle en la historia de Moon Knight es que tuvo varias identidades para evitar el paralelismo con Batman de DC Comics. Es así como tenemos a Steven Grant, que invirtió los ahorros de Marc para financiar la actividad de Moon Knight, , aunque hay una versión alternativa de Grant en la que trabaja en una tienda de regalos del museo británico; Jake Lockley, un taxista que Marc adopta para obtener información de las calles; y Mr. Knight, un experto que traba como consultor policial.

