En agosto de 2020, se reportó la muerte del actor Chadwick Boseman por un avanzado cáncer de colon. Como es de esperarse, los fans de Marvel se preguntaron si se cancelarían los futuros proyectos de Black Panther. No obstante, la productora anunció que trabajan en una serie de Wakanda y la segunda entrega de Pantera Negra.

Por lo pronto, no se sabe quién será el siguiente actor en tomar el papel de Black Panther, los rumores indican que Shuri podría tomar la posta. Recientemente, se ha visto a las agentes de Wakanda intervenir en “The Falcon and the Winter Soldier”.

Michael B. Jordan, por otro lado, cerró su participación en el UCM luego de morir en la primera cinta de Black Panther. El tomó el papel de Erik “Killmonger” Stevens y hasta el momento se mantiene esquivo acerca de un posible regreso de su personaje en la secuela.

“No sé qué tiene Marvel bajo la manga, así que no puedo decepcionar [a los fans] ni emocionarlos con ninguna información que pueda o no salir de mi boca, que pueda o no haber dicho”, comentó en una entrevista con BBC Radio.

“Con el año que hemos tenido y la pérdida de un querido amigo, estaban averiguando lo que necesitaban. hacer y lo que era mejor para la franquicia. Pero son familia, así que si alguna vez tuviera la oportunidad de volver a esa franquicia, lo haría”, declaró ante Good Morning America.

Chris Evans sí iba a tener un cameo en “The Falcon and the Winter Soldier”

Marvel Studios mantenía una tradición en sus películas: el cameo de Stan Lee. En cada producción tomaba un papel diferente y se volvió una tradición, inclusive para las películas animadas. Lamentablemente, con su fallecimiento parece que se dejó atrás esta tradición de la productora. Por supuesto, muchos fans se esperaban que en “The Falcon and the Winter Soldier” se añadan escenas con otros Vengadores ante la ausencia del magnate de los cómics.

Los rumores indicaban que eventualmente íbamos a ver a Chris Evans envejecido. Recordemos que Steve Rogers cumplió su última misión con los Vengadores en Avengers: Endgame y se quedó en el pasado para vivir junto a Peggy Carter.

Sin duda hubiera sido de inspiración para que Sam Wilson tomara la decisión de ser el nuevo Capitán América en el capítulo 6 de la serie. No obstante, el momento nunca llegó a incluirse pese a que sí estaba en los planes de Marvel.

El guionista Malcolm Spellman participó en una entrevista con el medio Yahoo! Entertainment. Allí respondió si solo era un rumor o si realmente llamaron a Evans para que retome su papel.

“Fue discutido, creo. No lo sé. Estoy diciendo oficialmente que no lo sé”, comentó. “¿Está diciendo oficialmente que puede haber sido discutido pero no sabe exactamente de qué se discutió?”, le respondió el entrevistador.

“Eso es exactamente correcto”, solo atinó a afirmar el guionista entre risas.

