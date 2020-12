Marvel: Michelle Pfeiffer seguirá como Janet Van Dyne en “Ant-Man 3”

Michelle Pfeiffer, uno de los nuevos fichajes de Marvel para el UCM, seguirá en la exitosa franquicia con la película Ant-Man 3. La artista volverá a encarnar a Janet Van Dyne, la Wasp original de las historietas.

Pfeiffer confirmó su participación en la película de Marvel en una entrevista para el podcast Ladies Firts. También añadió que compartirá escena con Michael Douglas, quien hace de Henry Pym en la saga de Ant-Man.

Hagamos un poco de historia con la aparición de Van Dyne en Ant-Man. El personaje aparece por primera vez en la primera entrega del Hombre Hormiga (2015), pero solo con la voz de Hayley Lovitt. Pfeiffer recién aparece en escena con Ant-Man and The Wasp (2018), donde Van Dyne es rescatada del Reino Cuántico.

La última aparición de Pfeiffer como Van Dyne fue en un momento clave de Marvel, en las escenas postcréditos de Ant-Man 2. Tanto ella como toda su familia se vuelven ceniza tras el chasquido de Thanos y mientras Ant-Man está atrapado en el Reino Cuántico. Imaginamos que Marvel ya tiene grandes planes para ella en el futuro.

La confirmación de Pfeiffer se suma a lo reportado por Deadline: el fichaje de Jonathan Majors por parte de Marvel para dar vida al antagonista principal de Ant-Man 3, Kang el Conquistador.

MARVEL | Daredevil

Siguen los movimientos en Marvel, específicamente en la próxima película de Spider-Man. El actor Charlie Cox, quien hace de Daredevil, tendría una aparición en la tercera entrega del Hombre Araña.

La posible aparición de Cox en la megaproducción de Marvel fue publicada por el portal Murphy’s Universe, por lo que se trata de solo un rumor en Hollywood. La cuenta de Discussing Film en Twitter agrega, incluso, que Alfred Molina (miembro del elenco de la cinta del Hombre Araña en 2004) aparecería en Spider-Man 3 como Otto Octavius.

Hay que tener en cuenta que Cox declaró para ComicBook que no está involucrado en Spider-Man 3 de Marvel. “No había escuchado esos rumores, pero ciertamente no es con mi Daredevil. No estoy involucrado en eso. Si eso es cierto, no es conmigo. Es con otro actor”, señaló.