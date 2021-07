Mira el detrás de cámaras de Loki en el tráiler de “Marvel Studios: Assembled”

Marvel no se detiene cuando se trata de compartir más información sobre sus producciones. Luego del final de Loki, la serie exclusiva de Disney Plus, la Casa de las Ideas difundió el tráiler del último episodio de la serie documental Marvel Studios: Assembled, el cual revelerá los detalles tras bambalinas de la producción.

Marvel Studios: Assembled muestra el detrás de escena de varias películas y programas de Marvel Cinematic Universe en la Fase Cuatro, incluyendo entrevistas con el elenco y los equipos creativos de los proyectos. Los dos primeros episodios exploraron la realización de WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier. Loki será para el próximo episodio y a futuro se verán las producciones Black Widow y Hawkeye.

Las imágenes muestran algunas anécdotas del detrás de escena de He Who Remains, caracterizado por Jonathan Majors, y Classic Loki, encarnado por Richard E. Grant.

MARVEL | Tráiler de Loki en Marvel Studios Assembled

Loki se centra en el dios de las travesuras de Tom Hiddleston mientras escapa de los Vengadores de 2012 con el Tesseract durante el atraco temporal de Avengers: Endgame. Debido a esto, el dios asgardiano es detenido por la misteriosa Autoridad de Variación Temporal.

Al ofrecerle la oportunidad de permanecer con vida rastreando una variante de él mismo matando agentes de AVT, Loki elige asociarse con la variante para llegar al misterio detrás de la agencia y los Time Keepers. Junto a Hiddleston, el elenco de la serie incluye a Owen Wilson como el agente Mobius, Sophia Di Martino como la variante Sylvie y Gugu Mbatha-Raw como la jueza de TVA Ravonna Renslayer.

Afortunadamente, aquellos que anhelan más de las travesuras multiverso de Loki y una resolución a su impactante suspenso pueden estar tranquilos sabiendo que la segunda temporada está en desarrollo.

