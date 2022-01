Hasta que llegó el momento. Marvel por fin ha compartido el primer tráiler completo de Moon Knight, la próxima serie de la Casa de las Ideas en la plataforma Disney Plus. Las imágenes prometen acción, locura y mucho caos.

Moon Knight sigue a Marc Spector (Isaac), un ex marine estadounidense con trastorno de identidad disociativo (TID) que se ve envuelto en conflictos sobrenaturales de otro mundo cuando se convierte en el conducto del dios egipcio Khonshu. Con sus diferentes identidades a través de su TID, Spector se convierte en el justiciero Moon Knight.

Moon Knight debutó en los cómics en el #32 Werewolf by Night en agosto de 1975, y ahora tendrá su propia versión live action que mezcla la oscuridad del personaje y la magia del UCM.

Moon Knight llegará el 30 de marzo de 2022 a Disney Plus, siendo así el primer estreno del presente año. Otras novedades para 2022 son las series de She-Hulk, Ms. Marvel y Secret Invasion, además de películas como Doctor Strange and the multiverse of madness y Thor: Love and Thunder, entre otras.

Conexión de Ethernals y Moon Knight

La gran pregunta es cómo se introducirán nuevos héroes en el UCM tras “Spider-Man: No Way Home”. Primero hay que ver con detenimiento “Eternals” para conocer parte de la trama que abordará la serie “Moon Knight”.

Dane Whitman (Kit Harington) encuentra la Ebony Blade pero es detenido por una misteriosa voz que pertenece al actor Mahershala Ali, quien interpretará a Blade en el UCM. Todo parece indicar que para poder vencer a los mismos dioses, se necesitará de esta espada, la cual está vinculada a varias leyendas medievales.

Por supuesto, para que esto suceda, Marvel Studios debe darle un giro a sus series y películas. Abandonaría la fantasía de superhéroes para meterse en el terror, suspenso y fantasía de Moon Knight y Morbius.

