Mira el tráiler oficial de “Venom: Let The Be Carnage”

¡Hasta que volvió a aparecer! Venom vuelve a la pantalla grande para introducir a uno de los villanos más épicos de las historietas de Marvel: Carnage. Echa un vistazo al primer adelanto oficial de la película Venom: Let there be Carnage.

Venom: Let there be Carnage viene a ser la secuela de la primera entrega llamada simplemente “Venom”, estrenada en 2018 y protagonizada por Tom Hardy como Eddie Brock. Fue al final de esta cinta en la que descubrimos que el asesino y psicópata Cletus Kasady, interpretado por Woody Harrelson, será el próximo antagonista.

En Venom 2, por lo tanto, veremos a Kasady tener su propio simbionte y salir de la prisión para ocasionar el caos en la ciudad. Como no hay de otra, Venom sale como el antihéroe que deberá salvar a los ciudadanos de esta nueva amenaza.

Venom: Let there be Carnage llegará a los cines el 24 de septiembre, siempre y cuando el coronavirus permita que los cines operen en todo el mundo.

La película está dirigida por Andy Serkis y estelarizada por Michelle Williams, Reid Scott, Naomie Harris, Stephen Graham, entre otros.

MARVEL | Estreno de Loki

El tuiter oficial de Loki publicó un video en el que aparece el actor Tom Hiddleston, quien hace del Dios de la Travesuras, para anunciar que hubo un cambio en la fecha de lanzamiento. El artista de Marvel se lamenta por el hecho de que su personaje suele quedar fuera del foco de atención cuando se trata de montajes de superhéroes, pero esta vez, las cosas serán un poco diferentes al proclamar que “los miércoles son los nuevos viernes”.

La serie Loki toma lugar después de los sucesos de Avengers: Endgame, cuando los Vengadores viajan al pasado, precisamente a la batalla de Nueva York en 2012, y por error hacen que Loki escape usando el Tezeracto. Es así como el personaje es reclutado por la Autoridad de Variación Temporal para arreglar la línea de tiempo y evitar así la “eliminación de la realidad”.

