¿Se acuerdan de Miss Minutes, la mascota de la Agencia de Variación Temporal en la serie Loki? Aunque no lo creas, el personaje tiene su cuenta en Twitter y publicó un mensaje muy escueto en el lanzamiento del segundo tráiler de Ant-Man and the Wasp: Quantumania que la comunidad trata de descifrar.

Durante meses, los seguidores del UCM tratan de averiguar si la cuenta de Twitter de Miss Minutes en realidad está a cargo de alguien de Marvel o si es solo un bromista. Toda esta conversación se originó en torno a los rumores de que ciertos agentes de la AVT terminarían siendo parte de Deadpool 3. Cualquiera que sea el caso, aparentemente Miss Minutes sirvió a Kang the Conqueror de alguna manera.

El tuit de Miss Minutes consiste en dos hashtags: #KangGang, haciendo referencia a que la mascota de la AVT formaría parte del equipo de Kang the Conqueror, y #AntManAndTheWaspQuantumania, el título de la película en la que podría aparecer.

El misterio sigue sin resolver y muchos piensan que la participación de Miss Minutes tendría sentido para el caos multiversal después de la muerte de He Who Remains en la serie Loki. Miss Minutes es una mente perversa y aún queda mucho por resolver sobre cómo se aliaría con Kang de ser el caso.

Sinopsis de Ant-Man and the Wasp: Quantumania

“Los socios de superhéroes Scott Lang (Paul Rudd) y Hope van Dyne (Evangeline Lilly) regresan para continuar sus aventuras como Ant-Man y Wasp. Junto con los padres de Hope, Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) y Hank Pym (Michael Douglas), y la hija de Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), la familia se encuentra explorando el Reino Cuántico, interactuando con nuevas y extrañas criaturas y embarcándose en una aventura que los empujará más allá de los límites de lo que creían posible. Dirigida por Peyton Reed y producida por Kevin Feige y Stephen Broussard, “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” también está protagonizada por Jonathan Majors como Kang, David Dastmalchian como Veb, Katy O’Brian como Jentorra, William Jackson Harper como Quaz y Bill Murray. como Lord Krylar. La aventura de ciencia ficción se estrena en los cines el 17 de febrero de 2023″.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania tiene como fecha de lanzamiento el 16 de febrero en Perú.

